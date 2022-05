L'ECO Volley perd deux matchs en phase finale d'accession à la deuxième division mais devrait bien monter

Week-end difficile pour l'ECO Volley en phase finale de Nationale 2. Les Orléanaises se sont inclinées ce samedi et ce dimanche, à chaque fois aux tie-break (3-2), respectivement face à Rixheim et Romans-sur-Isère. Les Loirétaines ont toujours les cartes en main pour monter en deuxième division.

L'EC Orléans Volley était invaincu et n'avait perdu que trois sets sur l'ensemble de la saison régulière de Nationale 2. Mais l'adversité est monté de plusieurs crans ce samedi et dimanche et les Orléanaises se sont inclinées deux fois, face à Rixheim puis Romans-sur-Isère, à chaque fois au tie-break (2-3) lors des phases finales d'accession au championnat Elite, l'antichambre du volley professionnel (Ligue A). Une première manche qui se dispute à Orléans, au gymnase de l'Argonaute. La deuxième aura lieu le week-end prochain, à Halluin (Nord).

Sur les cinq équipes (ECO Volley, Halluin, Lattes-Montpellier, Rixheim et Romans-sur-Isère) présentes dans ce tournoi, quatre accéderont directement en Elite. Avec ces deux revers, qui ramènent toutefois un point chacun, les Loirétaines ont toujours la possibilité de monter en deuxième division. Il leur faudra pour ça au moins une victoire, soit face à Halluin, soit face à Lattes-Montpellier. Mais les joueuses d'Emmanuel Turpinat devraient aussi bénéficier d'un coup de pouce du destin, puisque quoi qu'il arrive, Rixheim n'accédera pas, faute de budget suffisant, à l'étage supérieur.

L'ECO n'a pas "tenu compte" de l'annonce de Rixheim

"On veut quand même monter sportivement, en gagnant", affirme la passeuse Maureen Chanas. "On n'a pas tenu compte de l'annonce de Rixheim aujourd'hui (dimanche, Ndlr) parce qu'on était devant notre public donc on a mis la meilleure équipe possible. On va essayer de gagner le match contre Montpellier samedi prochain, pour avoir une victoire et après on verra si on fera tourner ou pas sur le dernier match. On fera participer toutes les filles à la fête", explique de son côté Emmanuel Turpinat.

L'ECO Volley a l'ambition à moyen terme de devenir un club professionnel et a obtenu depuis 2020 une forte augmentation de son budget par la municipalité d'Orléans.