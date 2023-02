L'Elan Béarnais a trouvé sa recrue et fait revenir CJ Williams

L'Elan béarnais annonce le retour de l'américain CJ Williams. Depuis plusieurs semaines, le staff palois était à la recherche d'un renfort. En janvier, Rickey McGill pas encore apte à reprendre la compétition n'avait fait qu'un aller retour à Pau. Cette fois-ci, le club de basket palois semble tenir l'homme qui lui manquait en la personne de CJ Williams. C'est en fait un retour en terre béarnaise pour cet ailier qui était déjà venu à Pau lors de la saison 2020/2021.

"Après deux saisons passées, une en Turquie et la dernière en Israël, l'ailier d'expérience rejoint le rang plus motivé que jamais," indique le communiqué du club. "Doté d'un bon shoot à 3 points, l'ancien joueur NBA (LA Clippers, 37 matches / Minnesota Timberwolves, 15 matches) connaît bien le championnat français et pourra donc montrer tout son potentiel dès le match de dimanche face à Paris Basket."

L'entraineur lui aussi est confiant : "On a enfin trouvé notre joueur", explique Eric Bartecheki. Pour Sébastien Ménard, le Président de l'Elan béarnais le joueur coche plusieurs cases : "Au-delà de toutes ses qualités techniques, notamment d’adresse longue distance, de sa grande expérience au plus haut niveau (NBA / Euroleague…) il peut nous apporter toute son expérience et a déjà connu un contexte compliqué lors de sa venue en 2021. Engagé et doté d’un très bon état d’esprit, il nous a paru le profil le plus adapté pour poursuivre notre plan de sauvetage du Club entamé en août 2022."