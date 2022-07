L'Élan Béarnais : ce qu'on sait du rachat et de la saison à venir

C'est une semaine cruciale pour l'Élan Béarnais. Le club a sauvé sa peau en ayant obtenu l'autorisation de maintien en Betclic Elite pour la saison prochaine. Restent à valider les budgets et restent à dessiner les contours de ce club qui va devoir repenser ses priorités et ses équipes. C'est le groupe français Eat4Good qui a racheté les parts détenues par les Américains. Sébastien Ménard en est le dirigeant, il est aussi élu à la ville de Biarritz depuis 2020 et impliqué dans la vie politique depuis les années 2000. C'est lui qui va mener la danse pour ces semaines décisives, avec David Bonnemason-Carrère.

Un tandem à la tête de l'Élan Béarnais

Sébastien Ménard a 41 ans. À la mairie de Biarritz, il est élu en charge de l'innovation depuis 2020. Il prend donc la tête de l'Élan Béarnais en binôme avec David Bonnemason-Carrère. Ce sera une double présidence désormais pour l'Élan. Concrètement, le Biarrot a racheté les parts du club que détenaient les Américains, soient 72%. Les parts restantes sont partagées par d'autres plus petits acteurs qui faisaient déjà partie du paysage.

Politiquement, ce sauveur amoureux du basket est proche de la droite, étiqueté En Marche depuis 2017. Il était candidat à cette époque-là aux élections législatives en Seine-Saint-Denis. Il a auparavant travaillé pour plusieurs ministres sous Jacques Chirac. En plus d'être un homme politique, il est aussi un homme d'affaires. Le quadragénaire co-dirige deux sociétés qui produisent et promeuvent les solutions alimentaires, Eat4Good et BeautySané.

Réunion et reprise de l'entraînement

Une réunion est prévue la semaine prochaine avec tous les principaux acteurs du dossier. En attendant ce premier rendez-vous physique, on sait qu'il y a évidemment beaucoup d'échanges téléphoniques pour tout préparer. La suite du calendrier voudrait que les entraînements des joueurs reprennent le 12 août, théoriquement. Cela risque d'être décalé.

Quelle équipe avec un budget plus petit ?

"On va devoir faire face à quelques difficultés par rapport au fait qu'on va avoir moins de moyens, explique Éric Bartecheky, le coach. On a déjà des joueurs sous contrat qui ont une valeur : Vitalis Chikoko, Giovan Oniangue, Gérald Ayayi. On a le jeune Fabio Milanèse qui a signé son premier contrat professionnel. [...] C'est sûr qu'on va devoir repartir avec le reste de la masse salariale qui est réduite. On va devoir partir avec un effectif un peu plus réduit pour répartir le reste de la masse salariale sur moins de joueurs, guetter le marché, faire appel à des joueurs plus jeunes."