Elan Béarnais : la relégation du club en Nationale confirmée

L'Élan Béarnais relégué en Nationale 1. La DNCCG a rendu sa décision ce lundi après l'appel fait par le club. Les hommes d'Eric Bartecheky ne pourront jouer ni en Elite ni en ProB la saison prochaine. Conséquence du déficit et de la mauvaise gestion des finances.

Le couperet est tombé. L'Elan Béarnais est définitivement relégué en Nationale 1. La DNCCG, le gendarme financier du basket français, vient d'annoncer la mauvaise nouvelle. "Le Conseil Supérieur de Gestion [...] a décidé de confirmer sa décision de refuser l’engagement du club ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ en Championnat de France de Betclic ELITE et PRO B pour la saison 2022-2023" peut-on lire dans le communiqué transmis ce lundi soir. Décision liée aux finances trop incertaines et un déficit d'un million d'euros. Un appel de cette décision auprès de la chambre d'appel fédérale est encore possible sous dix jours.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des comptes embarrassants

Le groupe CSG a transmis un document qui aurait été présenté ce lundi à la DNCCG. On peut y trouver la liste des entreprises auxquelles les Américains doivent de l'argent. Par exemple, il est écrit qu'ils doivent 58.200€ à SNCF Voyageurs, et en commentaire : "SNCF will survive".

Document transmis par CSG à la DNCCG

à lire aussi Basket : l'Elan Béarnais fait appel de la décision de rétrogradation en Nationale

Document transmis par CSG à la DNCCG

CSG n'a jamais payé la ville de Pau

En début de saison dernière, le club avait été racheté par le groupe américain CSG. Un rachat qui claque, les pro de la NBA en Béarn ; avant que l'histoire tourne au cauchemar. Sportivement, la saison nous a mis des étoiles plein les yeux. On apprend tout de même que les joueurs ont été payés en retard au mois de mai. Et dans la foulée, on découvre aussi que CSG n'a pas payé la ville de Pau pour le rachat. Un trou de 800.000€.

Le 23 juin dernier, la DNCCG sanctionne l'Élan et le relègue en Nationale. Un coup de massue pour tout ceux qui aiment le club. On aurait pu attendre de la part du groupe américain un sursaut. Pas de réaction. Les supporters s'étaient réunis un lundi en fin de journée avant un conseil municipal, devant la mairie de Pau.