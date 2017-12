Malgré une première période difficile, l’Elan Béarnais s’est accroché pour renverser le jeu dans les quinze dernières minutes. Victoire à Boulazac (70-81) et retour dans le Top 8.

Boulazac, France

Les lundis soirs ne portaient pas chance à l’Elan Béarnais. C’est désormais terminé après une belle victoire face à Boulazac sur le score de 70 à 81. Une victoire acquise sur la seconde période, après avoir longtemps couru après les adversaires du soir.

Car d’entrée de jeu, Boulazac, coaché par Claude Bergeaud, a pris le match en main. Les paniers s’enchaînent quand les Béarnais sont à la peine. Avant de retrouver les vestiaires, l’Elan Béarnais est mené 40 à 31 par Boulazac.

Mais le sursaut va arriver au cours du 3e quart temps avec un effectif plus efficace en défense et en attaque, et une meilleure réussite aux tirs. L’Elan Béarnais réduit l’écart, jusqu’à un -1 avant les dix dernières minutes de jeu.

Le quatrième quart temps sera un festival béarnais et les basketteurs arrivent à l’emporter face à une équipe solide. 70 à 81 au coup de sifflet final. L’Elan Béarnais qui retrouve le Top 8 ce lundi soir.