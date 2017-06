Basket Pro A: l'Elan Chalon roi de France!

L'Elan Chalon sacré champion de France de Pro A dans sa salle du Colisée devant plus de 5 000 spectateurs ce vendredi soir! Les basketteurs Chalonnais battent Strasbourg 74 à 65.

L'Elan Chalon sacré champion de France de Pro A dans sa salle du Colisée devant plus de 5 000 spectateurs ce vendredi soir! Les basketteurs Chalonnais battent Strasbourg 74 à 65. Après 2012, c'est la deuxième fois de son histoire que le club Saône-et-Loirien décroche ce titre prestigieux. Une finale qui se sera jouée au terme d'une cinquième manche décisive et qui s'achève donc par 3 victoires pour Chalon et 2 pour Strasbourg.

La mascotte du club a chauffé la salle du Colisée © Radio France - Thomas Nougaillon

Un cinquième match au suspens étouffant où la SIG de Strasbourg a collée au score durant trois quart-temps (premier quart temps 19-18 pour l'Elan; deuxième quart-temps 34-32; troisième quart-temps 46-47 pour la SIG) avant de finalement lâcher dans le quatrième et de laisser les Chalonnais s'envoler vers la gloire. Ce titre de champion de France n'est pas volé pour Chalon-sur-Saône 2e de la saison régulière et qui avait perdu la finale de la coupe d’Europe face à Nanterre.

Un match vivement disputé entre deux équipes au coude à coude durant trois quart temps © Radio France - Thomas Nougaillon

La joie du capitaine et ailier chalonnais Jérémy Nzeulie qui termine MVP, c'est à dire meilleur joueur de cette finale de Pro A. "Je suis tout léger, je suis dans un rêve, je suis sur un petit nuage! C'est magnifique parce qu'on a vraiment fait une saison exceptionnelle et sortir sans titre aurait été vraiment très, très, très frustrant!"

Jérémy Nzeulie et son "petit nuage" Copier

Jérémie Nzeulie capitaine et ailier de l'Elan Chalon, MVP de la finale © Radio France - Thomas Nougaillon

Jean-Denys Choulet, le coach de l'Elan Chalon est lui très satisfait du boulot accompli par son équipe "ce dont on avait rêvé les joueurs l'ont fait, quand on est parti en Alsace on s'était dit qu'on y allait pour tenter de grappiller un match 5 chez nous pour jouer et mourir devant notre public! On est allé chercher ce titre et franchement on nous a rien donné!" Faisant référence au cancer qui a emporté son père Jean-Denys Choulet relativise ce titre "la médaille je l'ai déjà rangée dans mon sac, je ne suis pas très démonstratif, on n'a pas sauvé des vies, on a juste gagné un titre de champion de France de basket c'est du sport, c'est de la passion mais il y d'autres choses plus importantes".

La joie retenue de Jean-Denys Choulet l'entraîneur de Chalon-sur-Saône Copier

Jean-Denys Choulet, un coach satisfait du travail accompli par ses joueurs © Radio France - Thomas Nougaillon

Reportage auprès des supporters de l'Elan Chalon Copier

Dans les gradins, le public chalonnais est en fusion! © Radio France - Thomas Nougaillon

C'est donc la deuxième fois que l'Elan Chalon atteint le Graal en championnat après 2012. Cette année là le club avait même signé un triplé historique remportant: la Semaine des As, la Coupe et le Championnat avec son entraîneur d'alors Greg Beugnot. Et pour la petite histoire sachez que pour l'entraîneur de Strasbourg Vincent Collet cette défaite est la 5e consécutive avec la SIG en finale du championnat de France! Vincent Collet qui est aussi sélectionneur de l'équipe de France.