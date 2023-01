L'entraineur adjoint de la JSC Handball quitte le club

José Luis Villanueva aura passé 1 an et demi sur le banc de la JS Cherbourg handball.

C'est par un communiqué officiel que la JS Cherbourg Handball a annoncé ce vendredi que le club et l'entraineur espagnol José Luis Villanueva mettaient un terme à leur collaboration entamée à l'été 2021. Cette nouvelle vient mettre un terme aux interrogations nées depuis plusieurs semaines autour de l'absence du technicien. Les supporters cherbourgeois avaient pu remarquer son absence sur le banc des Mauves les soirs de matchs en fin d'année 2022, et des raisons médicales avaient été évoquées.

Mais le fait est que le courant ne passait plus entre José Luis Villanueva et le nouvel entraîneur, lui aussi espagnol, Eduardo Fernandez Roura, arrivé durant l'été 2022. Sur le papier, cette association à la tête de l'équipe entre l'expérimenté Villanueva, 58 ans aujourd'hui, plusieurs fois titré avec des équipes espagnoles au niveau national et européen, et "Edu", qui évolua sous ses ordres durant sa carrière de joueur, semblait une bonne idée, les deux hommes évoquant une relation particulière remplie de respect.

Professionnel et apprécié des joueurs

Mais très vite, des différences de vision du jeu sont apparues. Les mauvais résultats de la première partie de saison n'ont sans doute pas aidé, et le divorce a été consommé, aboutissant logiquement au départ de l'adjoint un an et demi après son arrivée au club à la demande du coach de l'époque Frédéric Bougeant.

José Luis Villanueva avait formé la saison dernière avec le coach havrais un duo dans lequel il était présenté régulièrement comme "l'égal" de Frédéric Bougeant à l'origine de sa venue. Toujours très professionnel, il avait d'ailleurs assuré les obligations d'après match lors des playoff de juin dernier alors que le coach "principal" en froid avec le club et la presse sa faisait porter pâle. José Luis Villanueva était également très apprécié des joueurs pour son professionnalisme mais aussi son humanisme.

D'après nos informations, le technicien espagnol aurait eu plusieurs propositions à l'étranger mais pourrait rejoindre Frédéric Bougeant à Villeurbanne jusqu'à la fin de la saison.