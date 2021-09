L'entraîneur du BLMA écarté : à quoi joue le club de basket de Lattes Montpellier ?

Pour l'heure, difficile de dire avec certitude ce qui a motivé la décision de la nouvelle direction, qui a choisi mardi d'écarter Stéphane Leite d'un poste d'entraîneur dans lequel il venait tout juste de s'installer. Ces dernières heures, au lendemain du coup de tonnerre, plusieurs figurent qui entourent le club ne comprennent toujours pas, alors que le BLMA ne s'exprime pas.

Seule certitude : Stéphane Leite est condamné par un président fraîchement nommé à ne plus entraîner l'équipe première jusqu'à nouvel ordre. Ou plutôt jusqu'au mardi 14 septembre, date choisie pour un entretien entre les deux parties. Son staff, lui, n'est pas encore concerné par le coup de balai, mais c'est bien l'entraîneur du centre de formation Damien Leroux, comme révélé par BeBasket, qui a pris les commandes des basketteuses professionnelles, en attendant que l'avenir s'éclaircisse, et alors que se profile le match des champions face à Basket Landes, le 26 septembre.

Couru d'avance ?

Lorsqu'il a débarqué à Montpellier, début août, Stéphane Leite savait que le terrain était miné. En effet, plus tôt dans l'été, alors qu'ils venaient de l'engager pour les trois prochaines saisons, les dirigeants du BLMA avaient finalement demandé au coach de renoncer à son nouveau bail. Le prometteur entraîneur de 33 ans avait alors logiquement rétorqué qu'il comptait bien honoré le contrat paraphé par les deux parties.

Une attitude qui n'a visiblement pas refroidi les ardeurs de la nouvelle direction qui a donc choisi, alors que l'auvergnat était à l'oeuvre depuis trois semaines, de le débarquer, s'appuyant sur une "faute grave" qu'elle devra désormais justifier.

Un autre coach dans le viseur ?

En réalité, il se murmure que Lattes-Montpellier aurait depuis plusieurs semaines jeté son dévolu sur un autre coach que celui proposé par l'ancienne directrice sportive Edwige Lawson-Wade. Selon plusieurs sources, il s'agirait de Valéry Demory ou de Valérie Garnier. Deux entraîneurs qui n'étaient pas libres au moment où le club a finalement engagé Stéphane Leite, mais qui le sont devenus dernièrement.

Le premier a entraîné Montpellier entre 2007 et 2017, offrant au club deux titres de champion de France et quatre coupes de France, et vient de quitter l'Asvel. La seconde a elle aussi dirigé le BLMA entre 2002 et 2005, mais vient surtout de passer huit ans à la tête de l'équipe de France féminine, alors que la FFB vient d'annoncer qu'elle n'était pas prolongée.

L'avenir dira s'il ne s'agissait qu'un bruit de couloir, ou si le pressentiment de certains est bel et bien conforme à la réalité. Toujours est-il que Stéphane Leite est aujourd'hui confronté à une déconvenue sportive, mais aussi humaine. Si la décision est confirmé, mardi prochain, le coach se retrouvera sur la touche, lui dont l'épouse a quitté son travail dans un hôpital. Et alors que le couple, qui a cédé son logement en Bretagne, a mis au monde un bébé, cet été.