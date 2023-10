L'entraîneur du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball Erick Mathé pourrait partir à Montpellier

L'entraîneur du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball va-t-il quitter la Savoie pour l'Hérault ? Selon les informations de nos confrères du journal Midi Libre, Erick Mathé devrait remplacer Patrice Canayer sur le banc du Montpellier Handball la saison prochaine . L'actuel entraîneur adjoint de l'Équipe de France connaît bien le MHB, puisqu'il a été l'entraîneur adjoint de Patrice Canayer jusqu'en 2018, avant de rejoindre Chambéry. Il est actuellement sur la short-list de Julien Deljarry, président du MHB, même si Erick Mathé "est encore loin de Montpellier" selon ses mots.

ⓘ Publicité

"Il faut d'abord trouver un accord de compensation"

"Je vous confirme que Montpellier est intéressé et que ça ne laisse pas indifférent Erick Mathé", explique Alain Poncet, président du club chambérien. "Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'accord avec le club de Chambéry. Deux conditions doivent être réunies : il faut trouver un accord de compensation avec Montpellier, puisqu'Erick Mathé est engagé avec nous jusqu'en 2027 , mais pour l'instant on en est loin... Et il faut également que nous lui trouvions un éventuel remplaçant. Si ces deux conditions sont réunies, Erick Mathé sera à Montpellier, si elles ne le sont pas, il restera chambérien."

Pour autant, le président du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball n'en veut pas à Montpellier. "Si j'étais à leur place je ferais exactement la même chose", confie Alain Poncet. "Montpellier est un des plus beaux clubs français, et Erick est certainement un des meilleurs entraîneurs français, donc c'est logique que les deux soient intéressés mutuellement. C'est un dossier que nous devons absolument régler avant la fin du mois d'octobre."

"Les emmerdes, ça vole en escadrille"

Une info qui tombe plutôt mal, alors que la Team Chambé est en difficulté en ce début de saison, avec trois défaites et seulement une victoire en quatre journées de championnat de Starligue. "Les emmerdes, ça vole en escadrille il paraît ...", lâche Alain Poncet. "On a sept joueurs blessés, depuis le début de ma présidence ça n'était jamais arrivé, et en plus on va jouer deux matchs par semaine en ce mois d'octobre et maintenant ça ... Oui, c'est sûr qu'on a passé de meilleures journées."