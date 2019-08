L'équipe de France de basket a posé ses valises à Toulouse

Toulouse, France

Ils sont arrivés de Pau sur les coups de midi ce mardi, attendus par une poignée de supporters. Les Bleus, battus pour leur premier match de préparation lundi dans le Béarn (69-74), vont se frotter à la Tunisie mercredi soir au Palais des Sports de Toulouse (20h30).

"D'habitude on les voit à la télé"

"On en profite, d'habitude on les voit à la télé. Vu qu'ils jouent aux Etats-Unis, on ne les croise pas tous les quatre matins", savoure Christophe, photos et marqueur dans la main.

"Ils sont vachement accessibles. Il n'y a pas de sécurité, ils descendent du bus, signent des autographes. C'est sympa comme anecdote à raconter plus tard. On dira qu'on a discuté avec Rudy Gobert. C'est l'équipe de France, c'est immanquable" ajoute Mathieu.

Séance dédicace pour Nando De Colo. © Radio France - Julien Balidas

Nicolas Batum : "On prend l'énergie avant de partir"

Mercredi soir, le Palais des Sports de Toulouse sera à guichets pour voir le match des Bleus. Comme c'était le cas à Pau lundi soir. Pour le plus grand bonheur de Nicolas Batum : "La fédération fait un bon travail en nous mettant beaucoup de matches en France pour qu'on emmagasine cette énergie de tout le pays avant qu'on parte. Depuis que je suis en équipe de France, les trois-quarts des matches se font à domicile. Le public est toujours présent, dans des salles de bonnes qualités et pleines à craquer."

À droite, Rudy Gobert, pivot des Bleus et de l'Utah Jazz (NBA). © Radio France - Julien Balidas

Le basket, une discipline à la traîne en Occitanie

Le basket, selon les chiffres recensés par la mission des études auprès des fédérations sportives agrées par le Ministère en 2016, figure au 11e rang en nombre de pratiquants en Occitanie alors qu'il est 8e au niveau national. L'équitation (62.000 licenciés), la pétanque (61.000), le handball (52.000) ou encore le judo (47.000) ont plus de succès chez nous. Sans surprise, le football attire quatre fois et demi plus que le basket, le rugby deux fois plus. La discipline compte dans la région autour de 35.500 licenciés selon le recensement fédéral 2018-2019 dont la moitié en Haute-Garonne,r dans l'Hérault et le Gard. La Haute-Garonne demeure le département le plus "basketophiles" avec 10.000 adhérents, loin devant les autres : le Tarn et ses 2.600 adeptes, 2.400 dans le Gers; l'Aveyron aussi frôle les 2.000 licenciés.

Le basket est un peu à la peine chez nous, avec une perte d'adhérents, 2.000 en deux ans, peut-être par manque d'équipes dans l'élite, à part chez les filles avec Lattes-Montpellier et Tarbes. C'est en fait l'inverse du mouvement observé en France : ce sport a de plus en plus la cote, cela fait dix ans que les chiffres sont en hausse d'après la fédération : 683.000 licenciés revendiqués la saison dernière sur tout le territoire, record absolu, et 100.000 de plus qu'il y a cinq ans.