Strasbourg, France

Après être souvent venus disputer des rencontres amicales (26 au total) à Strasbourg, les basketteurs de l'équipe de France jouent leur premier match officiel dans la capitale alsacienne. Les Bleus affrontent ce vendredi la Russie au Rhénus (coup d'envoi à 20h30). C'est un match qui compte pour les qualifications à la Coupe du monde 2019.

Sans les stars de la NBA

Les Français seront privés de toutes leurs stars NBA et de leurs joueurs d'Euroligue. Ils ne sont pas libérés par leurs clubs, en raison d'un conflit avec la fédération internationale de basket. "C'est vraiment problématique, déplore Vincent Collet, le sélectionneur de l'équipe de France et entraîneur de la SIG. On a déjà 11 ou 12 joueurs en NBA, en plus des joueurs d'Euroligue, ça fait 20 joueurs qui manquent. Les Russes sont aussi concernés mais dans une moindre mesure".

Collet et Lacombe comme à la maison

Mais il y aura tout de même du beau monde ce vendredi sur le parquet du Rhénus avec notamment Boris Diaw, le Haut-Rhinois de Nanterre Hugo Invernizzi ou l'ancien de la SIG Paul Lacombe, parti l'été dernier à Monaco. "Je suis vraiment content, c'est la première fois que je reviens à Strasbourg ou au Rhénus, raconte Paul Lacombe. Au début, ça fait quelque chose quand on rentre dans la salle, mais après on bascule victime sur les objectifs".

L'équipe de France espère empocher face à la Russie une troisième victoire dans cette poule de qualifications pour les mondiaux, elle qui a battu en novembre la Belgique et la Bosnie-Herzégovine.