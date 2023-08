A Orléans, l'équipe de France de basket passe à la vitesse supérieure, en battant le Venezuela

Les basketteurs français ont remporté leur troisième match de préparation au Mondial. Hier soir à Orléans devant plus de 6.300 spectateurs, ils ont battu le Venezuela 86 à 67. Ils en sont à trois victoires en trois matchs, après celles contre la Tunisie à Pau et le Monténégro à Montpellier.

Cette victoire est dans l'ensemble satisfaisante reconnait le capitaine Nicolas Batum. "On a essayé de corriger ce que l'on avait fait de mal sur les deux matchs précédents, notamment sur les rebonds. On est sur la bonne voie mais il va falloir encore plus de précision, il y encore des erreurs, donc il va falloir encore continuer à bosser".

3ème match de préparation, troisième victoire

Les Bleus ont mené ce match de bout en bout. Il y avait 43-31 à la mi-temps et au retour des vestiaires ils se sont montrés plus incisifs. Ils ont compté jusqu'à 26 points d'avance** sur la fin du troisième quart temps (66-40). L'ailier fort Guerschon Yabusele a fini meilleur marqueur, il a inscrit 14 points (13 pts pour Rudy Gobert, 13 pts pour Evan Fournier) "les gars ont fait un bon travail pour me trouver et me mettre en rythme" dit-il, "depuis le début de cette préparation on s'est bien compris, il y a quelque chose de fort qui s'est créé et c'est vraiment tout pour le collectif".

Les Bleus ont dominé leur adversaire du début à al fin du match - Lydie Lahaix

Concernant l'ambiance de la salle, Guerschon Yabusele est tout aussi enthousiaste. "C'est énorme d'avoir des salles comme cela en France, ça fait hyper plaisir de voir un public comme cela, avec une grosse ambiance, franchement ça a été incroyable".

Des supporters venus d'un peu partout

L'aréna de CO'Met n'affichait pas complet mais 6.326 spectateurs étaient présents hier soir. Il y avait le Kop France Basket évidemment, les supporters officiels des équipes de France de basket qui les suivent partout et dont beaucoup sont originaires de Bourges. D'autres comme Alex et Maxime étaient venus de Paris, impressionnés par la grande salle orléanaise, "c'est franchement une belle découverte et c'est cool comme ambiance".

Même réaction de Quentin, habitant près de Chartres et venu en famille, "c'est vraiment grand c'est super, il faudrait plus de salles comme cela en France". Ophélie avec son grand drapeau et son tee-shirt des Bleus, elle avait fait le déplacement depuis la Mayenne. "Je suis de Laval, on les soutient encore et toujours et c'est magnifique quand en plus il y a une victoire. Bien sûr que nous allons suivre la Coupe du Monde et puis les JO l'an prochain, nous irons les voir jouer à Lille on sera là, fidèles supporters".

Les supporters tricolores sont repartis enchantés de la prestation de leur équipe - Lydie Lahaix

Le prochain match des vice-champions olympiques, aura demain soir, même heure même lieu, 20h30 à l'aréna de CO'Met d'Orléans : France-Lituanie. La Coupe du monde elle se déroulera au Japon, Philippines et Indonésie du 25 août au 10 septembre.