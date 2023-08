L'équipe de France de basket prépare sa Coupe du monde avec deux matchs à Orléans

Après leur victoire à Pau face à la Tunisie (93-36) et à Montpellier face au Monténégro (80-69), où ils ont fait salle comble, les basketteurs français sont à Orléans pour poursuivre leur préparation à la Coupe du monde. Ils vont jouer deux matchs à l'Arena de CO'Met, ce lundi 7 août face au Venezuela (20h30) et le mercredi 9 août face à la Lituanie (20h30). S'il reste des places pour la première rencontre, la seconde affiche complet.

ⓘ Publicité

Découverte de CO'Met pour le groupe qui a eu droit à quelques jours de repos avant Orléans © Radio France - Camille Huppenoire

Le sélectionneur Vincent Collet ne se préoccupe pas vraiment des adversaires mais de la montée en puissance de son équipe. "On est totalement concentrés sur nous. On doit voir comment on développe nos acquis. Ce qu'on a vu sur les deux premiers matchs, c'est que c'est très bien dans l'état d'esprit, la volonté de se passer la balle" déclare-t-il, avant d'indiquer qu'il attend plus de l'attaque et de la défense, et un meilleur contrôle du rebond. Ce seront les deux dernières rencontres en France pour les Bleus avant le Mondial organisé en Indonésie, au Japon et aux Philippines du 25 août au 10 septembre. Les autres matchs de préparation se jouent à l'étranger.