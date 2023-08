L'équipe de France de basket rejouera à Orléans, juste avant le début des JO 2024

Jean-Pierre Suitat le président de la FFBB et Boris Diaw entourent l'adjoint aux sports d'Orléans Thomas Renault

On l'a appris hier soir en marge du match de préparation à la Coupe du monde des Bleus face au Venezuela (victoire 86-67), l'équipe de France de basket rejouera à Orléans l'été prochain. Et ce sera une semaine avant le début des Jeux Olympiques.

Matchs les 19 et 21 juillet 2024

C'est le président de la Fédération Française de basket Jean-Pierre Suitat qui a signé officiellement le partenariat en présence de Boris Diaw, manager général de l'équipe de France masculine et avec Thomas Renault l'adjoint au sport de la Ville d'Orléans, conseiller délégué chargé du sport de haut niveau à la Métropole.

Le partenariat signé entre la Métropole d'Orléans et la FFBB - Lydie Lahaix

Il s'agira donc des deux derniers matchs de préparation des Bleus avant le début des JO Paris 2024. Ils auront évidemment lieu à l'aréna de CO'Met, la grande salle de sports de 10.000 places. "C'est une chance incroyable que nous avons là" se réjouit Thomas Renault. Impossible pour l'instant de dire quels seront les adversaires des vice-champions olympiques. "On y verra plus clair en début d'année prochaine, mais on espère du gros calibre ! De toute façon ce seront deux équipes qui participeront elles mêmes à ces jeux olympiques" précise Thomas Renault.

La métropole débourse 75.000 euros

A la question de savoir si Orléans pourrait être le camp de base d'une sélection étrangère durant les Jeux Olympiques ? "On peut l'imaginer peut-être si des équipes sont intéressées, on a ce qui faut chez nous comme équipements que ce soit au palais des sports ou dans d'autres gymnases que l'on peut avoir" ajoute l'élu. Mais pour l'instant rien n'est concrétisé.

Les JO débuteront pour le basket le 27 juillet à Lille, soit le lendemain de la cérémonie d'ouverture. Coté financier, organiser les deux derniers matchs préparatoires des Bleus, coûte 75.000 euros à la Métropole Orléanaise.