L'équipe de France de hand joue sa place pour les JO de Tokyo à Montpellier

Un tournoi à quatre avec deux billets pour les JO de cet été. L' équipe de France dispute le tournoi de qualification olympique avec la Croatie, le Portugal et la Tunisie jusqu' à dimanche à la Sud Arena de Montpellier. Dernière chance d'aller à Tokyo.

Cela devait être l'événement sportif du mois de mars à Montpellier. Le tournoi pré-olympique de handball à la Sud Arena avec l 'Equipe de France, qui joue chez elle son billet pour les JO de cet été à Tokyo avec la Croatie, le Portugal et la Tunisie. Les deux premiers sont qualifiés.

Les bleus à domicile mais sans le huitième homme

En raison de la crise sanitaire, ce tournoi se joue à huit clos, alors qu' il y aurait eu 9000 spectateurs par jour. Une très grosse déception pour le capitaine des bleus, le néo nîmois, Michaël Guigou qui,à 39 ans, joue comme il dit lui-même ses derniers matchs internationaux.

"C'est une déception de jouer à Montpellier, sans public , sans les amis, sans les supporters du Sud de Montpellier et de Nîmes qui me suivent depuis longtemps. Je vais être dans une bulle sanitaire à 500 mètres de ma maison... Il faut que j'enlève cette frustration. ça peut être mes derniers internationaux ce week-end." Michaël Guigou

" Je suis décu qu'il n'y ait pas de public" Michael guigou Copier

Regrets aussi du manager du Montpellier handball Patrice Canayer pour qui ce tournoi a Montpellier était exceptionnel avec un rayonnement attendu sur l'ensemble de la région

"Cela reste une très grande compétition mais sans l’engouement populaire , l'absence du public et des supporters des bleus ne devient pas un handicap pour les Bleus mais l’avantage s'annule." Patrice Canayer

" ca reste un évenement mais sans engouement populaire "Patrice Canayer Copier

L 'autre particularité, c'est la concentration du tournoi : trois jours , trois matchs. pas de droit à l'erreur

"J'ai jamais vécu de TQO, j'imagine pas le niveau de stress et comment ça va pomper physiquement et mentalement", l'ailier droit des Bleus et capitaine du MHB Valentin Porte.

" j'imagine pas le niveau de stress sur ces trois jours " Valentin porte Copier

L' équipe de France face à elle-même

La première chose que l' Equipe de France va devoir gérer c'est elle même et les attentes des supporters.

"Il ne faut pas se laisser bouffer par la pression mais il faut s'en nourrir."Eric Mathé, l’entraîneur adjoint de l' Equipe de France

" Se nourrir de la pression " Eric Mathé, entraineur adjoint des Bleus Copier

La France va rencontrer des équipes "blessées"

La Tunisie apparaît comme l'équipe la plus faible mais " le rien à perdre" peut aussi libérer les joueurs, attention au match piège" souligne l’entraîneur du MHB, Patrice Canayer," pour qui la différence entre les trois équipes assez proches sur le plan handballistique se fera sur la forme du moment."

L' avis de Patrie Canayer sur les 3 équipes adversaires de la France Copier

Difficile de connaitre l'état d'esprit des portugais qui viennent de perdre leur gardien Alfredo Quintana, décédé des suites d'un arrêt cardiaque le 27 février dernier, qui jouent pour "lui rendre hommage " et pour accrocher une première participation aux Jeux olympiques.

"Ce match contre le Portugal m'inquiète un peu, honnêtement je n'ai pas envie de jouer la qualification sur le dernier match face à eux." Valentin Porte

Pour éviter ça, il va falloir faire le carton plein lors des deux premiers matchs et des ce vendredi soir face à la Croatie. L'équipe la plus revancharde passée à côté de son mondial en Egypte , aujourd'hui avec un nouvel entraîneur, la Croatie, 14 médailles dont deux titres olympiques et un titre mondial. Une bête blessée qui sera le premier adversaire des bleus ce vendredi soir. Dans les buts , le gardien du MHB Marin Sego.

"Il va falloir partir en guerre contre les croates, surtout qu’ils sortent d'un échec au mondial, une équipe dos au mur, c'est un gros danger." Le capitaine des bleus Michaël Guigou

Et quelque part déjà des ce 1er jour de compétition, le perdant de ce match France-Croatie va se mettre dans une situation compliquée.

Programme du TQO

Vendredi 12 mars :

Tunisie - Portugal à 18h30

France - Croatie à 21h

Samedi 13 mars :

Croatie- Portugal à 18h30

France - Tunisie à 21h

Dimanche 14 mars :