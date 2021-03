L’équipe de France de hand renverse la Croatie à Montpellier

On connaissait l' importance de ce premier match pour l’équipe de franque de hand face à la Croatie dans ce tournoi qualificatif olympique qui se déroule ce week end à la Sud Aréna de Montpellier.

Apres une première mi temps dominée par les Croates qui menaient à la cause 15-12, et un difficile début de seconde période,13-17 pour les Croates, les Bleus ont trouvé les ressources, la patience et ont réagi en seconde période emmenés par Quentin Mahé auteur de 5 buts et les 8 buts marqués par les Montpellierains de l' Equipe de France. Deux de Valentin Porte et trois chacun pour Hugo Descat et Melvyn Richardson .Victoire finale 30 à 26.

"C'est un peu le rôle des remplaçants en première mi temps d'observer comment l'adversaire défend et attaque. On a vu qu'il fallait pousser les duels et faire vivre le ballon "Melvyn Richardson

La réaction de Melvyn Richardson Copier

Deuxième match ce samedi des Bleus face aux tunisiens battus par les Portugais vendredi 34-27.