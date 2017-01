L'équipe de France de handball affronte la Slovénie pour une place en finale du Mondial

Pour accéder à la finale de "son" Mondial, l'équipe de France de handball doit s'imposer ce jeudi soir face à la Slovénie, en demi-finale, à Paris. Sur le papier, ce match apparaît comme une formalité pour les Experts.

Certains estiment que la France a une autoroute devant elle jusqu'à la finale du Mondial, voire jusqu'au trophée. Les handballeurs français sont en tout cas largement favoris pour leur demi-finale, ce jeudi soir à l'AccorHotels Arena de Paris (20h45), face à la Slovénie.

Les Experts semblent avoir fait le plus dur en quart de finale, face à la Suède, en s'imposant au terme d'un match à suspense. Didier Dinart, l'entraîneur de l'équipe de France, a dit lui-même que la rencontre de mardi soir, "c'était peut-être une finale avant la lettre".

Les handballeurs français ont plus d'expérience

Si l'équipe slovène est en progression depuis les Jeux olympiques de Rio, grâce à plusieurs joueurs habitués à la Ligue des champions (comme les Montpelliérains Jure Dolenec et Vid Kavticnik), la France a nettement plus d'expérience, et un palmarès plus fourni. La Slovénie n'a remporté qu'une médaille d'argent, à domicile, lors de l'Euro 2004. Les Français ont eux gagné sept des onze dernières grandes compétitions.

Deux victoires de suite contre les Slovènes avant le Mondial

La demi-finale du Mondial jeudi soir est la troisième confrontation entre les deux équipes en trois semaines. Français et Slovènes se sont affrontés en phase de préparation au Mondial, à Toulouse et à Montpellier. La première fois les Experts l'ont emporté 29-27, la deuxième 33-26.

L'autre demi-finale opposera vendredi soir, à Paris, la Croatie et la Norvège.