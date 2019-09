L' équipe de France de volley privée de sa star Ngapeth pour le debut de l'Euro à Montpellier

Montpellier, France

L'équipe de France de volley ball va débuter l' Euro sans son leader Earvin Ngapeth . Lors de l'échauffement du dernier match de préparation des Français contre l'Allemagne samedi, Ngapeth a ressenti sur sa première attaque une gêne au niveau des côtes qui l' a obligé à sortir u terrain . L'irm passée lundi à Montpellier a révélé une lésion musculaire nécessitant du repos .

Il sera absent au moins pour les trois premiers matchs dont celui d'ouverture contre la Roumaine jeudi à la Sud Aréna à Montpellier ainsi que pour les matchs face à la Grèce, samedi (17h15), et au Portugal, dimanche (17h30).

Les amateurs de volley héraultais, le département avec les clubs de Sète et de Montpellier est une des terres de ce sport avec une présence dans l'élite et de nombreux titres depuis plus de vingt ans , auront, espérons le, la chance de le voir pour les deux dernières rencontres de la phase de groupe contre la Bulgarie ,lundi 16, 20h45 et contre l'Italie le mercredi 18 à 20h30.

Earvin Ngapeth totalise à ce jour 249 sélections en Equipe de France.