L’équipe de France féminine de basket 3X3 prépare les JO chez nous

L’Equipe de France féminine 3x3, qui a validé son ticket pour les Jeux Olympiques le mois dernier, est en stage de préparation à Poitiers depuis quelques jours. Pour ces Women Series, les joueuses affrontent sept autres nations dont trois également sélectionnés pour les jeux où le basket 3x3 fera son apparition. Marie-Eve Paget, Laetitia Guapo, Migna Touré et l’équipe de France profite de l’épreuve poitevine pour se régler avant les JO. Et elles n'ont pas pris ces tournois à la légère.

" C'est un bonheur de pouvoir se dire qu'on est en préparation olympique même si c'est frustrant de ne pas pouvoir échanger avec le public qui nous supporte depuis le début. On saisit toutes les opportunités, on peaufine notre tactique et on ne lâche rien" explique Migna Touré, n°2 mondial de basket 3x3 qui , comme les autres joueuses, doivent respecter des règles sanitaires à seulement quelques semaines du début du tournoi olympique (25 au 29 juillet).