L'équipe de France masculine de volley prend ses quartiers à Orléans pour la Ligue des Nations

La deuxième étape de la Ligue des Nations de volley a démarré ce mardi 20 juin à Orléans. Une petite semaine de rencontres entre les équipes du gratin mondial, dont la France, qui entame sa série de quatre matchs en cinq jours ce mercredi soir, dans l'Arena de CO'Met, face à l'Argentine. "On joue rarement en France car on est quasiment tous à l'étranger" remarque Antoine Brizard, le passeur des Bleus. "C'est une des rares fois où on peut voir le public français. En plus, ça fait deux-trois ans qu'il y a beaucoup de monde dans les salles, ça pousse bien, c'est chouette."

Comme pour les handballeurs de l'équipe de France en janvier dernier, la découverte de CO'Met, où ils ont pu s'entraîner, a fait son petit effet auprès des volleyeurs tricolores. "On a hâte de voir la salle pleine, de voir l'ambiance" confie Kévin Tillie, un des tauliers des Bleus. "Il y aura des gros matchs, donc on est très contents d'avoir cette Ligue des Nations en France."

La Ligue des Nations a commencé au début du mois, au Japon. En l'absence de nombreux cadres laissés au repos, l'équipe de France n'a enregistré qu'une victoire sur quatre matchs et pointe à la douzième place du classement avant d'entamer cette deuxième étape à Orléans, puis de filer aux Etats-Unis pour l'étape 3. "Pour se qualifier en Final 8 (phase finale, ndlr), les entraîneurs ont calculé qu'il fallait sept victoires en tout. Il faut donc en engranger six sur les huit matchs qui restent" précise Arnaud Josserand, manager.

"On va avoir une belle répétition avec le public français avant les Jeux de Paris"

Pour l'étape orléanaise, les Bleus ont récupéré la plupart de leurs cadres. "Il ne leur faut pas beaucoup de temps pour retrouver leurs automatismes" note Arnaud Josserand. "De toute façon, ils entreront sur le terrain pour gagner tous les matchs. C'est leur philosophie." Mais si les résultats importent, cette Ligue des Nations est surtout une bonne préparation pour l'objectif principal des Bleus cette année : l'Euro, à la fin de l'été. Et en toile de fond, les Jeux Olympiques dans un an, à la maison.

"On a un été pour encore mieux se connaître, affiner notre jeu, se tester avec cette VNL puis l'objectif principal, le championnat d'Europe. Ce sont deux gros tournois, avec la tête qui va petit à petit basculer vers Paris" confie Trévor Clévenot. "Mais c'est vrai que se retrouver tous ensemble, à un an des Jeux, c'est important pour nous. Et en France, c'est encore mieux, à Orléans où on va avoir une belle répétition avec le public français avant les Jeux de Paris."

Le programme des Bleus à CO'Met

Mercredi 21 juin, 20 heures 30 : France-Argentine

Vendredi 23 juin, 21 heures : France-Cuba

Samedi 24 juin, 21 heures : France-Canada

Dimanche 25 juin, 17 heures 30 : France-Brésil

Des matchs ont lieu tous les jours à CO'Met, avec notamment, en soirée du jeudi 22 juin, l'affiche Slovénie-Cuba. Billetterie à retrouver sur le site de la Fédération française de volley.