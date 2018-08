Cannes, France

L'équipe de France masculine de volley-ball vient de passer six jours sur la Côte d'Azur. C'est à Cannes que les Bleus ont posé leurs valises pour un stage de préparation intensif à trois semaines du début du Mondial. La compétition se disputera en Bulgarie du 9 au 30 septembre. Les Français ont ouvert leurs portes au public qui a pu assister aux entraînements.

"On ne vient pas souvent s'entraîner dans une si belle salle, raconte Earvin Ngapeth. Le fait qu'il y ait du monde, ça nous booste pour faire de bonnes séances, poursuit le joueur originaire de Saint-Raphaël. Après c'est pour le coach que c'est plus chiant (sic) parce qu'il ne peut pas trop nous engueuler (rires)."

Le palais des victoires comme camp de base

Le sélectionneur français confirme. "Quand ça se passe bien ça va, mais quand je me fâche beaucoup moins bien, sourit Laurent Tillie. On doit faire attention à ce que l'on dit. Mais c'est sympa de faire partager nos entraînements aux Cannois. Les joueurs ont envie de bien faire devant le public."

Demi-finaliste du dernier championnat du monde (2014), l'équipe de France achève sa troisième semaine de préparation. "C'est le moment le plus important. C'est pour ça que j'ai insisté pour venir ici à Cannes, précise Tillie originaire de Cagnes-sur-Mer. Cette semaine là est la plus importante en terme de volume et de qualité. On a multiplié les séances de musculation. Les entraînements volley se sont rallongées. Et on tenait à le faire dans les meilleurs conditions."

"Il n'y a pas meilleures conditions en France" - Laurent Tillie, sélectionneur des Bleus

Quoi de mieux que le temple du volley-ball dans les Alpes-Maritimes, salle des filles du Racing Club de Cannes et des garçons de l'AS Cannes. "Le palais des victoires est l'idéal pour ce genre de niveau de préparation. Il n'y a pas meilleures conditions en France. En plus il y a la clim' et avec la chaleur dehors ça fait du bien."

Les Bleus achèvent leur préparation ce dimanche après-midi par une opposition interne. Un match de volley-ball 100% Français. Coup d'envoi 14h30. L'entrée est gratuite.