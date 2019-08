L'équipe des Flammes Carolo fait sa rentrée sur le parquet de Charleville-Mézières

Charleville-Mézières, France

C'est la rentrée pour Les Flammes Carolo de Charleville-Mézières ! Après une saison difficile et un troisième échec consécutif en finale de la coupe de France, l'équipe féminine de basketball a retrouvé le parquet de l'Arena. Pour cette nouvelle saison, le coach, Romuald Yernaux a fait le grand ménage puisque 60% de l'équipe 2019-2020 est renouvelée. Parmi les recrues de cette saison, Endy Miyem, capitaine de l'équipe de France, un rôle qui va faire davantage briller l'image du club ardennais. "Je vais essayer d'apporter des conseils et mon expérience pour pouvoir aller loin cette saison. Les objectifs sont d'aller le plus loin possible et d'obtenir un ou plusieurs titre(s)", explique la joueuse.

Après une saison passée à Montpellier, la rémoise revient dans sa région natale."J'arrive dans un territoire que je connais bien. Quant à l'équipe, je ne connais pas tout le monde sauf Amel Bouderra. On a joué ensemble quand on était toutes petites. C'est plaisant de savoir qu'elle est là, depuis 13 saisons. C'est un gros détail qui m'a rassuré quand je suis arrivé ici . Si Amel est là depuis longtemps ça veut dire qu'elle s'y plaît", affirme la capitaine de l'équipe de France.

Amel Bouderra : Saison 13

Si Endy Miyem fait sa première rentrée sous les couleurs des Flammes Carolo, c'est la 13ème fois qu'Amel Bouderra entame une saison à Charleville-Mézières. "_J'ai tout connu dans ce club_. La ligue 2, les minibus qui tombent en panne, je ne me suis jamais ennuyée dans ce club et j'ai toujours le sentiment d'apprendre. Chaque année c'est un plaisir de revenir ici et c'est surtout un challenge permanent. En plus je ne suis plus toute seule, j'avais demandé à Endy de venir avec moi et elle a répondu à mon appel au secours (rires)", plaisante Amel Bouderra.

Une rentrée studieuse et concentrée

Des rires dans les vestiaires mais surtout de la concentration, à l'image de celle du coach. "Je reste vigilant. On a une équipe de qualité mais il faut _faire attention aux blessures qui peuvent vite nous pénaliser_. Notre préparation va être aussi saccadée parce qu'on a encore deux joueuses aux États-Unis. On n'est donc pas au complet. Comme c'est la reprise on s'entraîne doucement, l'idée s'est de garder tout le monde en forme le plus longtemps possible", affirme Romuald Yernaux. "Quand aux titres, on verra ça plus tard, la route est encore longue, les saisons sont pleines de surprises, surtout celle-ci où la concurrence sera rude sur le plan national", prévient le coach ardennais qui peut compter cette saison sur un budget moyen de deux millions d'euros. Soit l'un des quatre plus gros budgets du championnat féminin.

Le premier match des Flammes Carolo aura lieu le week-end du 5 au 6 octobre, face à Basket Landes. Leur première rencontre à domicile des basketteuses ardennaises est prévu le 9 octobre, avec la réception de Tarbes.