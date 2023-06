L'équipe féminine chinoise de basket 3X3 s'entrainera au CREPS de Poitiers tout l'été

C'est une belle prise pour le CREPS de Poitiers, si l'on en croit sa directrice Bénédicte Normand : l'équipe féminine chinoise de basket 3X3 a choisi d'y poser ses valises cet été, afin de préparer les différentes compétitions qui permettront aux joueuses de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. La délégation chinoise est ravie d'y établir son camp de base, et a déjà commencé l'entrainement.

Wang Lili, considérée comme l'une des meilleures joueuses de l'équipe apprécie particulièrement le cadre : "On a découvert un environnement agréable et calme, ça va nous permettre de nous poser", sourit-elle. D'autant que la Coupe du monde de 3X3 féminin a eu lieu au début du mois de juin : "la compétition, c'est très intense. On va pouvoir reprendre des forces, au milieu de la nature, c'est vraiment l'idéal pour nous". C'était l'un des objectifs de l'équipe du CREPS : proposer à la délégation chinoise un espace calme, et ressourçant.

Mais aussi de leur offrir un accueil digne de ce nom, et des équipements adaptés. De ce côté-là, le contrat semble rempli : le responsable de l'équipe, Chai Wenshen, est satisfait. "Les conditions d'entrainement sont parfaites. Tout est équipé, le matériel est complet. On va pouvoir se préparer pour les compétitions de cet été". Poitiers est en effet idéalement situé pour les compétitions européennes qui permettront à l'équipe chinoise de gagner des points pour la qualification aux Jeux Olympiques.

Le CREPS, un "Centre de Préparation aux Jeux"

Car ce n'est pas un hasard si le CREPS accueille aujourd'hui une équipe internationalement reconnue : il a été identifié par Paris 2024 comme un Centre de Préparation pour les Jeux Olympiques. Une vraie reconnaissance de la qualité des infrastructures et de l'organisation du centre, selon Bénédicte Normand. Tout a été organisé pour accueillir au mieux l'équipe asiatique cet été, en espérant qu'elle choisisse à nouveau Poitiers pour y établir son camp de base, cette fois pendant les Jeux. Et le président du Conseil d'Administration Renaud Francomme l'avoue : "le secret espoir c'est que cela amène aussi d'autres équipes, parce que le bouche-à-oreille fonctionne beaucoup. Et que le CREPS devienne un lieu où l'on se sente bien et où l'on a envie de venir s'entrainer".

Pour l'heure, l'équipe féminine chinoise de basket 3X3 s'entrainera à Poitiers jusqu'au 26 août, en parallèle des sportifs nationaux.