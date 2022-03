L'équipe féminine de hand-ball du CA Evron bien partie pour décrocher le titre et monter en Nationale 3

200 supporters étaient présents ce samedi soir à Evron pour assister à la rencontre contre les joueuses de Benet en Vendée. Les filles du CA Evron Hand-Ball ont arraché le nul 27 partout. Malgré ce résultat en demi-teinte à domicile, la formation des Coëvrons reste en tête de son championnat de Prénational.

Une équipe jeune, la plupart des joueuses ont 18 ans et sont étudiantes

Cette équipe, c'est avant tout l'histoire d'une bande de copines, de jeunes joueuses qui se connaissent depuis plusieurs années et qui grandissent ensemble comme l'explique Evelyne, la maman de la gardienne de l'équipe : "depuis plusieurs années, elles jouent ensemble, elle se connaissent parfaitement bien, ça leur permet de progresser". Agée de 30 ans, Bérengère Beauclair, elle, c'est l'expérience, la capitaine de l'équipe : "c'est génial, on passe une super saison à l'entraînement et en compétition. On arrive à appliquer sur le terrain pendant les matches ce qu'on prépare à l'entraînement. On s'investit depuis plusieurs années et c'est une juste récompense aujourd'hui".

Il reste 6 matches avant la fin du championnat et la belle histoire pourrait se poursuivre en Nationale 3 la saison prochaine.