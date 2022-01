VIDEO - L'ESBF brille à Dijon et lance idéalement son marathon de janvier-février

Les premiers voeux 2022 de Sébastien Mizoule ont commencé à être exaucés pour ce début de nouvelle année ! "Notre objectif est déjà de faire un 4/4 en championnat lors de ce mois janvier", dixit l'entraîneur de l'ESBF au moment d'aller défier Dijon ce mercredi soir pour la reprise de la D1/Ligue Butagaz Energie, après un mois et demi sans compétition de clubs (Mondial 2021, puis vacances de Noël).

Ce derby Aller de la Bourgogne Franche-Comté était le premier des quatre matchs de championnat programmés – et à gagner, donc, selon coach Mizoule – jusqu'au 26 janvier (à Mérignac, actuel 9e) pour ses handballeuses bisontines qui recevront également les mal classés, Fleury-Loiret (12 janvier), la lanterne rouge et le promu Celles-sur-Belle (19 janvier). Et première mission accomplie par l'ESBF qui s'est offert ce derby régional en allant s'imposer (31-33) chez les Dijonnaises – où la dernière victoire bisontine remontait à février 2020 – auxquelles les Franc-Comtoises chipent d'ailleurs la 5e place du classement à l'issue de la 10e journée.

Sans Alizée Frécon-Demouge et Line Uno finalement, mais toujours avec le "mur" Roxanne Frank

Ce sixième succès de la saison en D1/LBE s'est construit d'entrée et avec une belle régularité (2-3, 6' / 4-7, 12' / 8-13, 23' / 14-19, MT), malgré un "trou noir" de sept minutes sans marquer (23-27, 43' / 28-27, 49') jusqu'au réveil sonné par Camille Aoustin avec ses trois buts consécutifs (28-28, 50' / 29-30, 52' / 30-31, 53'). Et notamment grâce aussi aux quatre buts inscrits, dont celui du 30-32, par Lucie Granier, l'ailière droite toute fraîche vice championne du monde 2021 avec les Bleues !

Sans oublier la nouvelle brillante performance de Roxanne Frank (10 arrêts à la mi-temps, 14 au total !), dont le binôme au poste de gardienne était complété ce mercredi soir par la prometteuse Florence Bonnet (18 ans) en lieu et place de l'habituelle Sakura Hauge (35 ans, ce 7 janvier), blessée à la cheville lors du Mondial avec le Japon en décembre dernier (reprise de l'entraînement finalement espérée un peu plus tôt que prévu, dans le courant de ce mois de janvier, a priori).

Quant aux trois autres absentes de plus ou moins longue date (blessures, convalescences) dans l'effectif de l'ESBF, les retours à la compétition s'annoncent imminents. Ceux d'Alizée Frécon-Demouge et de la Danoise Line Uno avaient été évoqués par Sébastien Mizoule pour ce mercredi soir en Bourgogne, mais finalement ses deux talentueuses demi-centres d'expérience n'étaient pas au Palais des Sports de Dijon, en vue de la prochaine et copieuse succession de matchs de ce début 2022.

Et concernant la virevoltante Clarisse Mairot : plus de deux mois après son très violent choc au visage contre Nantes, derniers examens de contrôle prévus cette semaine, avant de pouvoir normalement obtenir le feu vert médical pour rejouer un match de handball...

Encore 13 matchs au menu, dont 6 de Coupe d'Europe, jusqu'au 20 février

L'ESBF a donc idéalement lancé son marathon de matchs fixés dans l'agenda de janvier et février 2022. Encore treize, au total, à jouer lors des sept prochaines semaines : sept matchs de championnat (le mercredi) et six matchs de Coupe d'Europe (le week end) dans la Phase de Groupes de l'European League – Top 16 de la compétition – dont la première journée est programmée ce dimanche 9 janvier (14h) chez les Hongroises de Mosonmagyarovari (match retour à Besançon, le 12 février).

Les deux autres adversaires des Bisontines dans le Groupe A sont les Norvégiennes de Sola (15 janvier à Besançon, 20 février en Norvège) et les Croates du Lokomotiva Zagreb (22 janvier à Besançon, 5 février en Croatie).