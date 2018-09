Besançon, France

La fameuse défaite contre le Paris 92 (1er septembre), qui avait été transformée en victoire bisontine sur tapis vert, est finalement toujours prise en compte, pour l’instant… Les dirigeants franciliens viennent de faire appel de la décision de la Fédération Française de Handball. Autrement dit, l’ESBF ne boucle pas ce premier mois de compétition, très chargé, en étant invaincue depuis le début de saison.



Le meilleur début de saison depuis quatorze ans pour l’ESBF en D1

Malgré tout, c’est un excellent bilan de quatre victoires, un match nul et une seule défaite pour les joueuses de Raphaëlle Tervel et Sandrine Mariot-Delerce qui ont battu Fleury-Loiret (28-26) ce samedi soir au Palais des Sports de Besançon, lors de la 6e journée de D1 Féminine (LFH). Il faut remonter à la saison 2004-2005 pour retrouver trace d’une telle entame de championnat dans l’élite, avec un seul revers concédé par l’ESBF après cinq premiers succès consécutifs !



Les Bisontines étaient menées de deux buts à la mi-temps

Et pourtant, Alizée Frécon et ses copines ont dû s’employer pour venir à bout du solide et très rugueux Fleury-Loiret Handball bien organisé autour de sa recrue phare de l’intersaison : Alexandre Lacrabère, une des stars de l’équipe de France championne du monde en titre. A deux reprises, l’ESBF a compté trois buts d’avance (6-3, 9’ puis 9-6, 14’) durant la première période. Mais à la mi-temps, c’est bien Fleury qui menait de deux longueurs (13-15, 30’) grâce notamment aux onze arrêts de sa gardienne internationale polonaise, Adrianna Placzek.



Caractère et talent encore une fois cette saison

Ensuite, au retour des vestiaires, il aura quand même fallu attendre dix minutes pour voir les Bisontines sonner la révolte (15-18, 38’ puis 18-18, 40’). Des jambes, du rythme, de l’application, de la solidarité, du caractère et du talent – notamment celui de la jeune gardienne Roxanne Frank qui a multiplié les arrêts décisifs dans ses buts – et l’ESBF a repris le pouvoir (21-20, 46’ puis 22-20, 47’) avec les deux buts consécutifs signés Amanda Kolczynski et Chloé Bouquet. Bon, c’est vrai, la bande à Lacrabère n’a rien lâché (25-25, 56’). Mais dans la foulée, à trois minutes de la fin du match, Aïssatou Kouyaté a définitivement remis Besançon en tête au tableau d’affichage (26-25). Avant que Marine Dupuis et Chloé Bouquet ne scelle la victoire : 28-26, score final !

Le classement de la D1 féminine de handball (LFH) après la 6e journée.

Au soir de la trêve internationale - la Golden League au Danemark pour les Bleues, jusqu'à la fin du mois - l'ESBF conforte ainsi sa place sur le podium du championnat de France : 3e du classement juste derrière les deux co-leaders invaincus, Metz et Brest.