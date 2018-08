Dijon, France

Le Palais des Sports des cousines dijonnaises devient décidément une terre fertile pour les handballeuses bisontines. Victorieuse ici même la saison dernière, pour la première fois depuis sept ans (!), l’ESBF a remis ça ce mercredi soir en ouverture de la nouvelle saison de D1 Féminine (LFH). Un large succès, 27-21 ! Et avec la manière, face à l’avant-dernier du dernier championnat. Pas mal de fluidité, déjà, en tous les cas, pour une équipe franc-comtoise qui alignait ses quatre recrues de l’intersaison.

Ine Stangvik fait déjà aussi bien dans les buts de l’ESBF que la spectaculaire Cathy Gabriel

L’arrière gauche espagnole, Lara Gonzalez (trois buts, ex Metz et Esbjerg/Danemark) et l’arrière droite, Lindsay Burlet (ex Metz et Brest) n’ont par exemple pas fait démentir leurs grosses qualités athlétiques et défensives. Encourageants débuts aussi de la demi-centre slovaque, Monika Rajnohova (ex Le Havre). Mais surtout, très prometteur et spectaculaire première officielle sous le maillot bisontin de Ine Stangvik, appelée à remplacer dans les buts de l’ESBF la non moins efficace Cathy Gabriel, partie tenter l’aventure nantaise cette saison. La gardienne norvégienne a tout simplement arrêté près la moitié des tirs dijonnais (7/15) durant les trente minutes de la première période qu’elle a passé sur le terrain.

Et maintenant deux ’’gros morceaux’’ pour l’ESBF

Les talentueuses jeunes du cru sont également déjà le rythme. En particulier Chloé Bouquet : l’ailière gauche termine meilleure marqueuse de la partie avec sept buts, à 7/7 même ! A noter aussi, notamment, le très propre 3/3 au tir de la pivot, Pauline Robert, la toute récente néo professionnelle de l’effectif bisontin.

🏆#E01LFH

❌ Tous les résultats de la première journée du championnat !

💻 STATS ➡️ https://t.co/CBp72ut2cK

4️⃣ victoires à domicile

2️⃣ victoires à l'extérieur #10ansLFHpic.twitter.com/Fgt74Rb1zz — LFH (@LFHOfficiel) August 29, 2018

Avec cette entame réussie, l’ESBF - superbe 3e du dernier championnat de France et qualifiée pour la deuxième année consécutive en Coupe d'Europe EHF - aborde ainsi en confiance les deux prochaines journées de LFH. Et c’est tant mieux, parce que ça risque de monter en gamme en terme d’opposition. Avec deux ‘’gros morceaux’’ au menu. Réception de Paris 92, ce samedi 1er septembre (20h), pour la première de la saison au Palais des Sports de Besançon. Puis déplacement, le 7 septembre, chez les très ambitieuses Nantaises cette saison