L'ESBF ne rate pas ses retrouvailles avec l'Europe

L'ESBF de Camille Aoustin et Pauline Robert brille encore dans son Palais des Sports de Besançon

Grâce à sa belle 3e place finale du championnat de France 2020-2021 en mai dernier, l'ESBF avait obtenu le droit de regoûter à la Coupe d'Europe cette saison, et sans devoir en passer par les deux premiers tours de qualifications de l'European League (nouvelle appellation de l'ex EHF Cup disputée par les handballeuses bisontines entre 2017 et fin 2019), l'équivalent de l'Europa League en football, l'antichambre de la Ligue des Champions dans les deux disciplines.

Et ce samedi soir, ce 3e tour-aller s'est parfaitement déroulé au Palais des Sports de Besançon qui -assez rare pour être souligné les soirs d'Europe- n'était rempli qu'aux trois quarts : 2.500 fervents spectateurs, malgré tout !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Deux ans, jour pour jour ou presque après son dernier match européen (défaite à domicile contre la redoutable armada danoise d'Odense, au 3e tour de l'EHF Cup), l'ESBF a lancé sa 21e campagne continentale -depuis 1984- sur une large victoire (34-23) face aux vices championnes d'Espagne de l'Atlético Guardés, qui ne s'étaient déplacées en Franche-Comté qu'avec douze joueuses (seize, normalement, sur une feuille de match en Coupe d'Europe) à cause des absences sur blessures dans leur effectif !

L'écart final aurait pu et dû être encore plus conséquent au tableau d'affichage

Hormis le 2-2 au tableau d'affichage après sept minutes de jeu, les filles de Sébastien Mizoule ont fait la course en tête durant toute la partie (4-2, 8' / 10-6, 17' / 18-12, mi-temps / 27-16, 48'), en comptant même jusqu'à 13 buts d'avance à l'entame des trois dernières minutes (32-19, 57') : "on aurait même pu et dû l'emporter de +15 au moins", confiait le perfectionniste coach bisontin après le match.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les statistiques de la plupart de ses joueuses cadres restent néanmoins excellentes : 7/8 au tir pour Camille Aoustin (meilleure marqueuse de la soirée), 5/6 pour la capitaine Pauline Robert, 5/7 pour Sabrina Zazaï (dont 4/5 sur penalty) ou encore le 4/4 de la Polonaise Aleksandra Rosiak et le 2/2 d'Alizée Frécon-Demouge.

Sans oublier les gardiennes : Sakura Hauge (9 arrêts sur 21 tirs adverses) et Roxanne Frank (4 arrêts au total, tous réalisés lors des vingt premières minutes) !

Qualification plus qu'en bonne voie, a priori, lors du match retour en Espagne

Bref, avec son confortable matelas de 11 buts d'avance, l'ESBF semble en ballotage plus que favorable pour la qualification en Phase de Groupes (Top 16) de l'European League. Le match retour de ce 3e tour dans la petite salle de l'Atlético Guardès, en Galice sur les bords de l'Océan Atlantique, est programmé ce dimanche 21 novembre (19h, encore à vivre en direct sur France Bleu Besançon).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais avant, il y aura déjà à bien négocier la dernière journée du championnat de France avant la trêve internationale -pour cause de Mondial 2021 en Espagne- jusqu'à la reprise de la compétition au début du mois de janvier prochain.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les Bisontines, actuellement 8e avec un match de retard, reçoivent Toulon (13e/14) ce mercredi 17 novembre (20h) en clôture de la 9e journée de D1/Ligue Butagaz Energie.