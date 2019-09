L'ESBF perd sa suprématie régionale contre Dijon et son invincibilité à domicile cette saison

Sale semaine pour les handballeuses de Besançon. Battue à Nantes ce mercredi, l'ESBF s'est inclinée (25-29) ce samedi contre Dijon qui n'avait plus remporté le derby régional de la D1/LFH depuis quatre ans. Première défaite à domicile de la saison également, la quatrième au total en six journées.

Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas... Les deux dernières en particulier pour l'ESBF. Après leur double festival offensif européen contre les Portugaises de Colegio de Gaia (37-12 et 42-20) au 1er tour de la Coupe EHF, sans oublier le succès en championnat de France face à Bourg-de-Péage, les handballeuses de Besançon viennent d'encaisser deux défaites en trois jours.

Ce mercredi, à Nantes, chez un des autres cadors de la D1/LFH. Et surtout, beaucoup plus agaçant ce samedi soir, contre Dijon (25-29), le voisin mal classé et, normalement, à la portée des joueuses de Raphaëlle Tervel et Sandrine Mariot Delerce...

Les Dijonnaises n'avaient plus gagné à Besançon depuis plus de six ans

Seulement une victoire pour quatre revers côté dijonnais avant cette 6e journée de championnat ce samedi. Mais un derby reste souvent à part. Et au final, grâce notamment à une énorme intensité imprimée durant tout le match et aussi à la prestation collective pas loin d'être complètement ratée par l'ESBF, c'est bien Dijon qui s'est adjugé le derby régional de la Bourgogne Franche-Comté pour la première fois depuis septembre 2015 (dernier succès à domicile contre les Bisontines).

Et ça faisait même six longues année et demi (mai 2013) que les Bourguignonnes n'étaient plus venues s'imposer à Besançon !

Déjà quatre défaites en six journées de championnat cette saison pour l'ESBF qui, en plus, n'est plus intraitable à domicile

Jusqu'à cinq buts de retard pour Alizée Frécon et ses copines qui ont été menées au score de bout en bout ce samedi soir pour finalement concéder, également, la toute première défaite de la saison dans leur Palais des Sports de Besançon où elles étaient intraitables jusque-là.

La trêve internationale (avec les qualifications de l'Euro 2020 pour l'équipe de France notamment), lors des deux prochaines semaines, va donc permettre à l'ESBF de remettre ses idées et son handball en place...

Parce qu'après les six premières journées de championnat, le bilan bisontin est passé de (plutôt) bon à assez mauvais. Pas encore inquiétant, mais décevant, en tous cas, avec déjà quatre défaites - dont trois à l'extérieur, c'est vrai - pour deux victoires au compteur et une glissade à la 9e place (sur 12) au classement... toujours dominé par l'éternel ogre messin, auteur d'un sans-faute : Metz, où devra justement se rendre l'ESBF pour son match de reprise en D1/LFH, le 9 octobre...