Des regrets et du positif pour l'ESBF qui renoue presque avec le succès en championnat de France

Les handballeuses de Besançon et du Fleury-Loiret se sont livrées un interminable bras de fer ce mercredi et leur match nul (28-28) est finalement logique et équitable. L'ESBF, qui restait sur 3 défaites en championnat de France, enchaîne dès ce dimanche un déplacement européen décisif en Norvège.

Besançon, France

+1 pour l'ESBF, à seulement 12'' de la fin ! 28-27 : c'est le score au tableau d'affichage du Palais des Sports de Besançon ce mercredi soir, avant l'égalisation in extremis du Fleury-Loiret Handball... Une égalisation signée Alexandra Lacrabère – la star de l'équipe de France championne du monde et d'Europe en titre – qui permet au très solide 5e du classement de finalement arracher le match nul (28-28) lors de la 8e journée de D1/LFH.

Frustrant, rageant, pensez-vous pour les Bisontines ? Plus ou moins. Mais surtout logique et équitable, ce match nul, au vu cet authentique bras de fer qui aura vraiment duré de bout en bout de la partie entre deux adversaires qui ne voulaient absolument rien lâcher et qui, en plus, ont chacun offert une jolie prestation collective de handball !

Un incessant ''à toi, à moi'' au score

L'écart maximal n'a ainsi jamais dépassé plus de 2 buts. D'un côté comme de l'autre, car l'ESBF et Fleury-Loiret n'ont cessé de mener et être mené au score à tour de rôle : en première période (0-1, 1' / 3-2, 6' / 5-7, 14' / 10-10, 20' /12-13, 23' / 15-14, mi-temps), comme durant les 30 dernières minutes (16-14, 31' / 17-19, 39' / 21-20, 43' / 22-23, 48' / 24-24, 53' / 26-27, 58' / 28-27, 59'28'')...

C'est pour ça qu'il s'agit malgré tout d'un bon nul au final, pour tout le monde. D'accord, les Francs-Comtoises n'ont pas encore réussi à renouer avec la victoire en championnat, où elles restaient sur 3 défaites (à Nantes, contre Dijon et à Metz) et continuent de pointer seulement à la 9e place du classement de la D1/LFH. Mais, elles ne perdent plus...

Et puis, Alizée Frécon et ses copines enclenchent même une série positive, quatre jours après leur 29-27 ''européen'' contre les Norvégiennes de Fredrikstad.

Les Bisontines s'envolent assez rassurées en Norvège

Reste maintenant à confirmer cette confiance et cette efficacité – retrouvées en grande partie – dès ce dimanche (20 octobre, 17h, en direct sur France Bleu Besançon) en Norvège, pour le match retour du 2e tour de la Coupe EHF. Ce déplacement décisif, pour la suite de l'aventure en Coupe d'Europe de l'ESBF cette saison, débutera même dès ce vendredi soir : la troupe de Raphaëlle Tervel et Sandrine Mariot-Delerce partira dormir à côté de l'aéroport de Zürich, d'où elles s'envoleront très tôt le lendemain matin, direction Oslo avant de rallier Fredrikstad en bus.