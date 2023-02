L'ESBF reste en course pour les 1/4 de finale de l'European League, malgré sa défaite à Dortmund

Quinze jours après leur 27-30 encaissé à domicile face au Borussia Dortmund , les handballeuses bisontines ont encore été battues par le 3e de la Bundesliga allemande. Défaite (31-21 / 16-8 à la mi-temps) ce dimanche en Allemagne, à l'issue de ce duel entre co-leaders de la Poule A d'European League qui marquait le début des matchs Retour de la Phase de Groupes.

Dans la Westpress Arena de Hamm, une des salles utilisées par le Borussia où s'étaient déplacés une trentaine de ses supporters francs-comtois, l' ESBF a notamment pu compter sur les 7 buts de Camille Aoustin ou encore les 8 arrêts sur 29 tirs de Tonje Haug Lerstad. Mais Dortmund a de nouveau eu gain de cause (mi-temps : 16-8) et reste invaincu cette saison à la maison, où dans leur championnat national, les Allemandes restent même sur 41 victoires en 43 matchs ! Les joueuses de Sébastien Mizoule subissent, elles, leur premier revers européen à l'extérieur en 2022-2023, après leurs succès à Bera Bera et Molde .

Un avant-dernier match décisif, ce 11 février, chez les Hongroises de Siofok

À deux journées de la fin, trois équipes restent malgré tout - mathématiquement - en course pour les deux places qualificatives en 1/4 de finale. L'ESBF. Dortmund. Et Siofok : les Hongroises se déplacent ce dimanche (16h) chez les Norvégiennes de Molde (trois défaites en autant de matchs, jusque-là, dans la Poule A), avant de recevoir les Bisontines ce 11 février à 20h, match à suivre en direct sur France Bleu Besançon !

Le vainqueur de cet avant-dernier match de la Phase de Groupes aura de très fortes chances de continuer l'aventure dans cette European League. Le perdant sera (quasiment) éliminé...

Mais, avant, pour l'ESBF : il y aura le retour au championnat de France, ce mercredi (8 février, 20h), dans son Palais des Sports de Besançon. Avec le derby régional : contre Dijon, vainqueur du match Aller en Bourgogne... pour un duel de 6e ex aequo de la D1/LBE , en quête chacun du Top 5 synonyme de participation européenne la saison prochaine.