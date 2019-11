L'ESBF s'impose sans difficulté face à Mérignac, 41 à 22

Besançon, France

Encore une victoire pour les handballeuses bisontines ! Les filles de l'ESBF se sont imposées sans difficultés hier soir au Palais des sports de Besançon face à Mérignac. Une victoire 41 à 22 en LFH. Les joueuses sont biens et ça se voit.

La belle performance de la semaine dernière contre Paris 92 (25 à 21) y est pour quelque chose confie Marine Dupuis. " Cette victoire, elle était indispensable. On a retrouvé la confiance et ça nous a reboosté pour ce match face à Mérignac ", ajoute l'ailière gauche qui a inscrit plus de 20 buts ce samedi soir.

Une grosse semaine attend désormais les handballeuses de l'ESBF. Elles affrontent Toulon, ce vendredi. Mais le match le plus important, c'est dimanche prochain. L'ESBF va tenter de tenir face aux danoises d'Odense, en coupe d'Europe. " Ça va être du très haut niveau. Nous ne sommes pas favoris mais on travaille dur pour ce genre de match. On a rien à perdre ", lâche Raphaëlle Tervel, la coach de l'ESBF.