Besançon, France

Un départ canon : 8-1 après seulement huit grosses minutes de jeu ! Rien de tel pour se remettre, rapidement, en confiance à domicile et montrer, d’entrée, au promu nordiste qui débarque que l’ESBF compte bien refaire de son Palais des Sports de Besançon une citadelle imprenable pour cette 4e journée de D1 Féminine de handball (LFH), ce mercredi soir, contre St-Amand les Eaux.



Du sérieux malgré l’apparente facilité face au tendre promu

Et tout en effectuant déjà de régulières rotations de joueuses sur le banc, Raphaëlle Tervel et Sandrine Mariot-Delerce ont sereinement regardé leur enthousiaste et sérieuse troupe bisontine continuer à maintenir, voire gonfler leur confortable avance (18-10, 28’) avant de rentrer souffler aux vestiaires pour la mi-temps (19-12, 30’).



Dix des douze joueuses bisontines ont marqué au moins un but

Ensuite ? La même dynamique et la même application durant la seconde période. Jusqu’à un écart maximal de +19 au tableau d’affichage (37-18, 57’). Avec notamment dix des douze joueuses bisontines au moins une fois buteuse, sans oublier les treize arrêts de la jeune gardienne de but de l’ESBF, Roxanne Frank (20 ans). Et au final, une large et logique victoire : 38-20 !

Presqu’un sans-faute en ce début saison pour l’ESBF

Lourdement battues par le Paris 92, le 1er septembre, pour leur première de la saison à domicile, les Bisontines regoûtent ainsi très vite à la victoire dans leur salle préférée. Un troisième succès cette saison, le premier à la maison qui vient s’ajouter aux deux autres déjà décrochés à l’extérieur, à Dijon et à Nantes.

Le classement de la D1 féminine de handball (LFH) après la 4e journée

Et ça enchaine rapidement, de nouveau, en ce début de saison pour l’ESBF. Avec déjà au menu la 5e journée de ce championnat de D1 Féminine qui a débuté 29 août : un déplacement à Nice, ce dimanche 16 septembre. Pour un troisième succès en trois matchs à l'extérieur cette saison ?