L'Euro de volley-ball en France offre une belle vitrine à ce sport marginal en Sarthe

C'est la première fois qu'une compétition internationale de volley est organisée en France depuis le mondial 1986. Et en plus ça se passe bien pour l'équipe de France, qui affronte ce vendredi soir la Serbie en demi-finale de "son" Euro. Un parcours formidable, retransmis à la télé sur L'Equipe TV. Et dont Cynderella ne perd pas une miette. Âgée de 22 ans, cette joueuse de l'équipe féminine de niveau départemental du CSSG en profite également pour partager sa passion : "On invite les amis à venir regarder les matchs à la maison, ça permet de leur faire découvrir. Beaucoup de gens pensent que ce n'est pas un vrai sport car ça ne court pas, il n'y a pas de contact... Alors on leur dit de venir voir un match de l'équipe de France pour se faire une idée !"

Ces dernières années, ce club du Mans, le plus gros du département, est passé de 150 à 170 licenciés. Et pour Mathieu, 17 ans, qui évolue avec l'équipe première en pré-national, c'est en partie lié aux résultats des Bleus, sacrés champions d'Europe en 2015 et vainqueurs de la ligue mondiale 2015 et 2017. Mais aussi à une médiatisation grandissante : "Je me souviens qu'en 2016, on a vu des jeunes arriver parce qu'ils avaient regardé la ligue mondiale à la télé. Ça donne un coup de pouce, c'est sûr."

Mardi soir, au plus fort de la soirée, le quart de finale France-Italie a rassemblé un million trois-cent mille téléspectateurs devant l'Equipe TV. De quoi attirer du monde sur les terrains ? "C'est peut-être un peu tard pour cette année car les jeunes sont pour la plupart déjà inscrits dans un club de sport ou un autre", estime le président du CSSG volley Le Mans, Emmanuel Corvaisier, pour qui il faudrait surtout pérenniser cette médiatisation : "Devant le succès du volley à la télé, je souhaiterais que l'Equipe TV puisse retransmettre toute l'année les matchs des championnats de pro A, masculin et féminin pour que les jeunes s'habituent à en voir et que ça leur donne envie d'essayer." En attendant, les volleyeurs peuvent quand même espérer, peut-être, un petit effet "Euro" en cas de sacre de l'équipe de France.