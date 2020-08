L'Euroleague continue de sourire à Basket Landes

Elle a appris la nouvelle ce lundi matin, "entre le nettoyage de la voiture et la préparation du sac de plage". La présidente de Basket Landes, Marie-Laure Lafargue, démarre tout juste ses vacances avec une très belle surprise : le club ne passera pas par la case tour préliminaire, la Fédération Internationale de Basket a choisi de qualifier les Landaises directement en phase de poules.

Encore une bonne nouvelle pour Basket Landes, qui avait déjà bénéficié du forfait de Lattes-Montpellier pour jouer l'Euroleague, le top niveau européen, cette saison.

Une décision qui ne doit rien au hasard

Cette décision est due au parcours européen du club landais, qui évolue depuis 10 ans en Eurocoupe, explique la présidente : "Dans l'échelle des équipes qui ont été présentées par les Fédérations, notre situation à l'échelle européenne était meilleure que celle des quatre équipes, qui vont elles passer par un tour préliminaire. Au delà de notre place en championnat (ndlr : 4e à l'arrêt de la compétition), la Fiba a retenu notre capital points et notre historique dans les compétitions européennes. C'est une belle reconnaissance, du travail du club et des différentes équipes qui se sont succédé."

Basket Landes va donc faire face à des gros d'entrée de jeu : les Russes d'Ekaterinburg, les Lettones de Riga, les Turques de Fenerbahce ou encore les Tchèques de Prague...

Contrairement, "ça veut qu'on se débarrasse de cette épée de Damoclès, qui était un tour qualificatif, un moment scabreux puisqu'il devait se dérouler juste avant le début de la saison de championnat, dans un contexte particulier car la coupure a été très longue" explique encore Marie-Laure Lafargue. Basket Landes va donc faire face à des gros d'entrée de jeu :

Une excellente nouvelle très bien accueillie par l'équipe. "Tout le monde est hyper enthousiaste". Marie-Laure Lafargue a notamment eu Céline Dumerc au téléphone "à qui je disais on se sent tout bébé au milieu. Elle m'a dit : écoute, ils ont tous commencé bébé, c'est nous cette année, mais on va tout prendre et profiter".

Basket Landes connaîtra lundi 17 août, les sept autres équipes de sa poule d'Euroleague, ainsi que le calendrier théorique.