Besançon, France

Le match le plus important de la saison se jouera ce samedi soir pour les handballeuses bisontines, avec en jeu l'Europe en ligne de mire. L'ESBF accueille Issy-Paris ce samedi soir au Palais des sports de Besançon pour les quarts de finale aller des play-offs de LFH. Le match retour aura lieu la semaine prochaine. Un succès serait quasiment synonyme de nouvelle qualification pour la Coupe d'Europe la saison prochaine.

Les Parisiennes favorites sur le papier

Sur le papier, les Parisiennes 3èmes de la LFH partent favorites mais les handballeuses bisontines, 6èmes ont dans ce match un petit avantage psychologique. Elles s'étaient imposées à domicile 25 à 18 lors de la phase aller et avaient réussi à arracher le nul 26 partout sur la deuxième partie du championnat. "Ca peut jouer oui mais ce soir les compteurs seront remis à 0, estime la coach des joueuses bisontines Raphaelle Tervel. On les avait cueillies à froid lors du premier match depuis elles ont eu une année pour répéter leurs automatismes. La clé du match va surtout se jouer _en défense_, ce sera compliqué mais pas impossible. Et on compte beaucoup sur le public pour nous soutenir".

ESBF-Issy Paris, coup d'envoi à 20h ce samedi soir au Palais des sports de Besançon.