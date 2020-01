L'ex-arrière de Metz Handball Gnonsiane Niombla victime de racisme en Hongrie

View this post on Instagram

Tellement heureuse de cette victoire 🎉 Tellement heureuse d'être de retour sur le terrain 🥅 Jouer devant un public aussi raciste je n'avais jamais vécu cela, merci à vous, vous m'avez tellement donner de force! Éducation 0 comportement 0 cerveau 0 Allez bonne continuation