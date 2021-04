L'exploit des volleyeurs de Cambrai, qualifiés pour les demi-finales du championnat

Les volleyeurs de Cambrai sont en train d'écrire une nouvelle page de leur histoire: ils se sont qualifiés ce samedi soir en battant Narbonne 3 sets à 1. Les Nordistes avaient déjà remporté la première manche 3 sets à 0. Alors qu'ils viennent seulement d'accéder à l'élite cette saison, les voilà donc qualifiés pour les demi-finales.

Et cette qualification est évidemment une fierté et une satisfaction pour le coach du club, Gabriel Denys: "Ca reflète tout le travail qu'on a fait depuis 6 mois avec cette équipe qui a encore prouvé aujourd'hui qu'elle a des valeurs, beaucoup d'agressivité mais aussi beaucoup de sérenité, avec une grosse solidarité. C'est ce qui fait la marque de fabrique de cette équipe depuis le début de saison. On arrive à faire tomber des équipes qui sont bâties pour aller chercher le haut de tableau et les phases finales du championnat, en jouant très ensemble et très collectivement. Donc c'est une grosse satisaction!"

Un derby nordiste en demi-finale?

Les Cambrésiens disputeront leur demi-finale dès mercredi soit contre leurs voisins de Tourcoing soit contre Cannes. Le TLM et Cannes s'affrontent ce dimanche pour une belle: les Tourquennois se sont imposés samedi 3 sets à 1 mais c'est Cannes qui avait remporté la première manche.