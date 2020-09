Face à Toulouse au Phare, l'heure de la reprise a sonné pour les handballeurs chambériens

Après six mois sans compétition, les jaunes et noirs sont de retour au Phare ce samedi soir. Ils affrontent Toulouse pour leur première journée de championnat.

A vos marques, prêt, partez ! Les handballeurs chambériens entrent dans l'arène de la Lidl Starligue saison 2020/2021 ce samedi soir. Après 6 mois sans compétition à cause du coronavirus, ils reçoivent Toulouse au Phare à 20h.

Les nouvelles recrues seront scrutées

L'occasion pour le public, qui a l'autorisation d'être dans les tribunes, de voir les premiers pas sous leurs nouvelles couleurs des trois recrues savoyardes : l'arrière gauche espagnol Iosu Goni Léoz, le pivot danois Lars Mousing Nielsen et le gardien suisse Nikola Portner. Du côté des départs, la Team Chambé perd son ailier droit monténégrin Fahrudin Melic, parti à Saint-Raphael tout comme le pivot Johannes Marescot. Romain Briffe devient lui le nouveau demi-centre de Cesson-Rennes.

Objectif Europe

C'est donc parti pour une saison inédite, imprévisible à cause notamment du risque sanitaire. Malgré cette incertitude, l'objectif du club chambérien est affiché : retrouver l'Europe. L'entraîneur Erick Mathé se veut ambitieux. "On a parlé de diminution de masse salariale, on a parlé de concurrence qui devient de plus en plus élevée mais on est à Chambéry. _Quand on est à Chambéry, ce n'est pas de la prétention que de dire que l'on veut être européen._"

Sept matchs amicaux pour se préparer

Lors du dernier exercice, stoppé après seulement 18 journées, le Chambéry Savoie Mont Blanc a terminé a une décevante 9ème place, à cause notamment de ses dix défaites. Pour cette nouvelle saison, les Savoyards se sont préparés pendant plusieurs semaines, ont fait des stages en altitude en pays de Savoie et joué des match amicaux contre notamment Montpellier et Nîmes. Le bilan est de quatre défaites, deux victoires et un nul.

Nouveauté cette année, le championnat se joue désormais à 16 équipes contre 14 précédemment.