Les vacances sont terminées pour les basketteurs dijonnais. Ce mercredi 8 août, ils ont repris le chemin de l'entraînement. L'occasion de faire connaissance avec les nouvelles recrues. Les joueurs de la JDA ont un peu plus de six semaines pour se préparer pour le premier match de Pro A.

Une reprise d'entraînement, c'est un peu comme une rentrée des classes. On est content de retrouver ses anciens camarades de jeu. Et puis, il y a les nouveaux. Ce mercredi sur le parquet du palais des sports de Dijon, c'est un peu la même chose.

En attendant l'arrivée des joueurs, Laurent Legname, l'entraîneur de la JDA s'entraîne à quelques shoots à l'extérieur de la raquette. Histoire de s'échauffer. C'est le premier entraînement de la saison. Pas question de se mettre dans le rouge : " c'est du classique, on reste sur une remise en route progressive. On axe une première partie de l'entraînement sur les fondamentaux individuel. Ce soir ce sera la passe. Puis on va aborder rapidement des fondamentaux collectifs sans opposition pour éviter des petites blessures. "

Ce sont des professionnels, normalement, les joueurs ont fait quelques gammes durant l'été, Laurent Legname

Effectif de la JDA pour la saison 2018-2019 :

Meneurs : Axel Julien et David Holston

Arrière : Obi Emegano

Ailiers : Jérémy Leloup et Robert Arnold

Ailiers fort : Abdoulaye Loum et Ryan Pearson

Pivots : Gavin Ware et Alexandre Chassang

Espoir : Nicolas Dorez

Axel Julien, le meneur de la JDA © Radio France - Stéphane Parry

Parmi les joueurs qui rempilent pour une saison supplémentaire, on trouve Axel Julien. Sollicité par d'autres clubs de Pro A (Nanterre, Levallois), le meneur de jeu de la JDA a préféré rester dans la capitale des Ducs : "ici je sais que j'ai du temps de jeu. Le fait que le club dispute la Ligue des champions a aussi beaucoup compté dans mon choix de rester à Dijon."

Le premier match amical pour la JDA ce sera le 18 août face au voisin de l'Elan Chalon. La reprise du championnat de Pro A, ce sera le 21 septembre face à _Chalon-Reims_.