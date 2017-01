L'heure des explications à l'OLB

Quatre jours après la mise à pied à titre conservatoire de l’entraîneur Pierre Vincent et la démission du vice-président du club Nicolas Raimbault, une conférence de presse est organisée par la direction de l'OLB cet après-midi.

Depuis l'officialisation de la mise à pied de Pierre Vincent jeudi, la direction de l'OLB était restée silencieuse. Aujourd'hui, au Palais des Sports d'Orléans, le président du club Laurent Lhomme et Michel Martin, président du conseil de surveillance du club et adjoint aux finances à la mairie d'Orléans, vont devoir trouver les mots pour expliquer la situation du club et la décision prise.

La direction va devoir éclaircir pas mal de points, notamment sur la procédure de sanction disciplinaire engagée à l'encontre de Pierre Vincent. Aucune explication n'a encore été donné à ce sujet. Celle-ci s'apparente à une première étape en vue d'une procédure juridique et d'un licenciement de l’entraîneur. Les résultats de Pierre Vincent, une avant-dernière place au classement, ne plaidaient pas en sa faveur. Mais est-ce pour autant un motif suffisant pour écarter le coach au vue de son contrat ? Il semble en tout cas que les résultats sportifs ne soient pas la seule explication à cette mise à pied.

Un nouveau coach à l'OLB ?

Autre incertitude, Thomas Drouot qui assure actuellement l'intérim sera-t-il l’entraîneur principal vendredi pour le déplacement capital à Dijon ? Ou un nouveau coach est-il attendu d'ici là ? Thomas Drouot, arrivé en mai dernier, a l'avantage de bien connaitre l'équipe. Il a déjà une expérience en tant qu’entraîneur principal l'an dernier avec le Havre même si cela s'était terminé par une relégation en Pro B. Une chose est sûre, les techniciens encore libres sur le marché à cette époque de l'année sont peu nombreux.

Enfin, cette conférence de presse va sans doute permettre de clarifier le rôle de la mairie, principal soutien financier de l'OLB. Le maire Oliver Carré affirme ne pas connaitre la faute professionnelle commise par Pierre Vincent et parle d'une décision du club. Mais avec une subvention d'un peu plus d'un million d'euros, il est certain que la mairie est un acteur principal du dossier.

Concernant l'aspect sportif, la reprise de la compétition va arriver très vite car l'OLB reprend le championnat ce vendredi avec un déplacement à Dijon, un concurrent direct pour le maintien.