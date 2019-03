L'histoire entre le basketteur stéphanois Alexis Ajinça et l'Asvel déjà terminée ?

Saint-Étienne, France

Après seulement cinq matchs de Pro A, il semblerait que le basketteur Alexis Ajinça soit déjà sur le point de quitter l'Asvel. L'entraîneur Zvezdan Mitrović a indiqué lundi après-midi en conférence de presse que le Stéphanois avec lequel il s'était accroché vendredi soir à la mi-temps du match contre Le Portel en championnat ne disputerait pas le quart de finale aller d'Eurocoupe mardi soir face à Andorre à Villeurbanne.

Pourtant, l'ancien pivot NBA n'est arrivé qu'il y a deux mois à la demande de Tony Parker, le patron du club, et de son associé Nicolas Batum. Le trois anciens Internationaux s'étaient rencontrés pour sceller l'arrivée de l'ancien pivot des New Orleans Pelicans. Villeurbanne aurait fait savoir qu'une procédure était engagée. On se souvient que, dans un passé récent, le club n'a pas hésité à se séparer de joueurs en cours de saison.