"L'important, c'est que tu sois bon" : Le basketteur Tony Parker présente son projet d'Academy à Saint-Ouen

Elle verra le jour en 2025 et devrait accueillir des jeunes espoirs du basket âgés de 13 à 20 ans. Elle permettra également de redynamiser l'îÎle-des-Vannes, dont la Nef était fermée depuis trois ans pour cause de vétusté.

Une seconde Tony Parker Academy va ouvrir à Saint-Ouen, après celle de Lyon en 2019. Elle devrait accueillir des jeunes à partir de 2025, sur le site de l'Île-des-Vannes, actuellement en rénovation, car son complexe sportif sera centre d'entrainement durant les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Tony Parker était ce 25 janvier à Saint-Ouen pour présenter son projet d'Academy aux côtés du maire, Karim Bouamrane.

Une formation en basketball, en paddle-tennis, et en art.

La Tony Parker Academy est pensée comme un centre de formation, pour de futurs stars du dribble. Mais le projet va bien au-delà du basketball traditionnel : des formations en basket 3-3 et en paddle-tennis seront également proposées, et un pôle culture sera créé, avec une nouvelle salle de concert aménagée dans la Nef, pouvant accueillir jusqu'à 5 000 personnes. Il y aura également des formations en musique.

"Redonner à mon pays et à la nouvelle génération"

Depuis qu'il a arrêté sa carrière professionnelle, Tony Parker se consacre à la formation des jeunes, pour en faire des basketteurs professionnels. "La transmission, depuis que je suis en retraite sportive, c'est ce qui m'anime au quotidien, déclare-t-il. Redonner à mon pays et à la nouvelle génération."

Toutefois, il sait que seulement 5% des jeunes, à peine, pourront vivre du basket...L'Academy forme donc sur le terrain mais aussi pour la vie professionnelle. En sortant, "les jeunes ont un job", précise Tony Parker.

C'est bien de s'occuper de l'élite, mais pour moi c'est aussi important de s'occuper des 95% [restants].

"Donc le but c'est de les accompagner jusqu'au bout, dans le sport ou l'éducation", détaille-t-il.

"Le prix ne sera pas un obstacle"

Une année à la Tony Parker Academy de Lyon coûte tout de même environ 25 000 euros l'année. Mais le basketteur l'assure, seul la performance compte, l'aspect financier ne sera pas un frein pour les jeunes. Un système de bourses doit être mis en place. "Le premier critère, c'est que tu sois bon", réitère-t-il.

Il évoque de possibles partenariats avec des clubs de Seine-Saint-Denis, comme le Red Star. Au sein du club, Axel joue en cadet. Il a déjà 15 ans, mais ce serait une "grande opportunité" pour lui de pouvoir y rentrer. "Je compte vraiment devenir pro, je m'entraine beaucoup beaucoup pour le devenir, et j'aimerais que ça se réalise".

"Pour Saint-Ouen, on est en train de marquer l'histoire de toute une génération", déclare Karim Bouamrane, le maire de Saint Ouen.

Evidemment je suis émue, mais je suis surtout fier.

Redynamiser l'Île-des-Vannes

Le site sera ouvert aux Audoniens et accueillera également des concerts, "de l'entertainment", cite Karim Bouamrane. Selon lui, le campus va permettre de redonner vie à l'île des Vannes.

L'île des Vannes c'est 7 hectares. En plus d'un lieu de démocratisation d'excellence sportive, éducative et culturelle, ce sera un lieu 'beau' sur le plan urbanistique et qui répondra aux enjeux écologiques.

Le projet global de réaménagement de l'Île-des-Vannes doit enfin permettre d'améliorer le quotidien des habitants du département. La voie des berges de Seine sera rouverte en juin 2022 pour des activités "sportives, culturelles et artistiques", une passerelle cycliste et piétonne sera construire entre l'Île et les Docks, et les négociations autour des navettes fluviales entre Saint-Ouen et la Défense se poursuivent, indique la mairie. Le projet de réaménagement de l'Île-des-Vannes doit couter en tout entre 80 et 100 millions d'euros.