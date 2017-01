"L'objectif c'est la PRO A " Claude Bergeaud le coach du BBD sur France bleu Périgord

Claude Bergeaud 56 ans le nouveau coach du BBD était l'invité de France Bleu Périgord ce vendredi matin. Triple champion de France avec l'Elan béarnais, il a aussi été pendant 4 ans l'entraîneur de l'équipe de France. Sur France Bleu Périgord il a assuré que l'objectif c'était la montée en PRO A

Claude Bergeaud va diriger ce vendredi matin son premier entrainement en tant que coach du BBD. L'ancien entraîneur de l'Elan Béarnais et de l'équipe de France a rencontré pour la première fois ses joueurs ce jeudi soir. Claude Bergeaud était l'invité exceptionnel de France Bleu Périgord. Morceaux choisis.

France Bleu Périgord : Qu'est ce qui vous a convaincu d'accepter d'être coach du BBD?

Claude Bergeaud : J'étais en attente pour entraîner à haut niveau, certes il y a la Pro A, mais il y a des structures, des organisations, des hommes qui ne sont pas forcément de haut niveau, mais au BBD il y des ambitions, des structures et des hommes qui ont envie de faire du haut niveau. Jacques Auzou est quelqu'un qui a du charisme, qui a la tête sur les épaules, et qui est un vrai boss et c'est ce que l'on recherche, un vrai patron respecté. Il m'a séduit. Le public m'a séduit aussi, en sport des salles pleines qui poussent c'est très excitant et puis il y a un objectif c'est la PRO A, je ne suis venu que pour ça!

#Basket #ProB Claude Bergeaud " Il y a un objectif c'est remonter en ProA. Je ne suis là que pour ça" pic.twitter.com/mDP01ZG3ZC — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) January 6, 2017

France Bleu Périgord : Le BBD c'était le premier choix?

Claude Bergeaud : il faut être humble, il y a des clubs de très haut niveau qui sont déjà pris, comme Strasbourg, Vincent Collet l’entraîneur de l'équipe de France est revenu, et puis après il n'y a pas eu de propositions ou plutôt si, mais qui ne correspondaient pas aux critères que je viens d'évoquer.

France Bleu Périgord : est-ce que vous avez eu Antoine Michon votre prédécesseur au téléphone?

Claude Bergeaud : pas encore et comme je sais qu’il y a eu une fin houleuse, ça parle de partout, moi je sens de l'extérieur, je vois un club plus stable que ce que l’on me présente à l’interieur, donc je pense que l’on aura avec Antoine une discussion car c’est un homme intelligent.

"Jacques Auzou est un vrai patron" Claude Bergeaud le nouvel entraîneur du BBD Partager le son sur : Copier

France Bleu Périgord : vous avez signé pour six mois avec un objectif les play-off, c'est quoi la méthode Claude Bergeaud?

Claude Bergeaud : je connais 80% des joueurs, il va falloir travailler la défense qui est la plus mauvaise défense du championnat , apprendre à se sacrifier, se durcir, durcir le jeu et empêcher que l'adversaire prenne confiance et ça, ça démarre maintenant. Je n'ai pas encore fait les entretiens individuels pour leur dire ce que j'attend d'eux. Je vais transmettre l'énergie que j'ai moi.Je suis intransigeant et j'espère que je vais arriver à leur transmettre l'énergie pour aller vers les victoires.

France Bleu Périgord : c'est la période, vous êtes plutôt galette couronne ou frangipane?

Claude Bergeaud : grande culture de couronne, faites maison à l'époque, j'ai découvert la frangipane et à présent je suis beaucoup plus frangipane fraîche et moelleuse!!!