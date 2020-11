"L'objectif reste le même : nous maintenir", premier bilan pour Tarik Hayatoune le coach du LH

"Le plus dur pour une équipe promu est toujours après la première partie de saison." Pas de doute pour Tarik Hayatoune, le coach du LH, ces joueurs vont à présent être attendus sur les terrains de Lidl Starligue. "Quand on est promu, les équipes ne nous connaissent pas vraiment. On joue avec l'effet de surprise et notre envie mais maintenant nos adversaires vont se méfier."

Et elles auront raison. Après sept journées de championnat, le LH fait forte impression avec une jolie deuxième place marquée par de belles victoires face à Nantes ou encore Chambéry . Si les résultats sont bons, voir même très bons pour un promu qui découvre l'élite pour la première fois, Tarik Hayatoune sait que beaucoup de rencontres se sont jouées sur des détails : "Nous avons eu de nombreuses parties accrochées. Je pense au match contre Créteil ou Nantes où nous l'emportons d'un but d'écart ou encore le match nul contre Istres. Sur ces fins de matchs, nous aurions pu repartir avec 0 point."

"Une équipe de caractère"

Ces résultats ne sont pas non plus anodins. Le recrutement cuvée 2020 porte ses fruits depuis le début de la saison. Le Slovène Dragan Gajic excelle, Micke Brasseleur se montre décisif comme ce but de la victoire obtenue face à Créteil (victoire 29 à 28) début septembre. L'équipe est expérimentée avec une moyenne d'âge de 27 ans. "Nous avons une équipe de caractère avec énormément d'expérience à ce niveau. C'est important pour nous dans ces fins de matchs."

Mieux démarrer les rencontres

Ce week-end, le Limoges Handball s'est frotté au PSG. Les Limougeauds ont été corrigés 42 à 20. "Il ne faut pas s'enflammer. Nous ne jouons pas dans la même cours que le PSG. Il ne faut pas se tromper d'objectif. Nous devons nous maintenir. Nous n'avons disputé que sept rencontres, un championnat c'est long. "

Avec le dixième budget du championnat avec 3,8 millions d'euros, Tarki Hayatoune souhaite poursuivre cette belle lancée du début de saison pour assurer le maintien de l'équipe en première division.

Il faut être humble, notre objectif reste le même depuis le début de cette saison. Nous voulons nous maintenir"

"Nous devons aussi nous améliorer sur nos débuts de rencontre et ne plus courir après le score." Le coach du LH sourit : "S'éviter des fins de matchs moins serrées... Cela peut être une bonne idée ! "

Comme pour leurs homologues du basket, les dirigeants de Ligue nationale de handball se réunissent cette semaine pour décider s'ils suspendent la saison ou continuent de jouer à huis clos. Si cette dernière option est validée, le prochain match du LH serait alors contre le Fénix Toulouse handballl le 13 novembre prochain.