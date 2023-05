L'OLB arrache la victoire contre Vichy-Clermont et file en play-offs ! (77-76)

Un scénario digne d'un film hollywoodien. Au pied du mur avant d'affronter Vichy-Clermont, l'OLB n'avait pas le choix. Pour aller en play-offs et caresser l'espoir d'une remontée en Betclic Elite, il fallait l'emporter dans ce dernier match de saison régulière. Devant près de 8 000 spectateurs à l'Arena CO'Met, les joueurs de Germain Castano ont livré une bataille de tous les instants. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le plus gros écart dans cette rencontre n'a été que de huit points. Et à chaque fois qu'une des deux équipes créaient un petit écart, il s'évaporait au bout de quelques secondes.

Comme dans un scénario hollywoodien, la décision s'est faite dans les derniers instants de la rencontre. Dans les dernières secondes mêmes. Après un dernier gros tir de Jarred Jackson sur les lignes extérieures - le Canadien était incertain avant la rencontre - les deux dernières possessions étaient très brouillonnes pour les deux équipes. Mais grâce à une énorme défense orléanais sur l'ultime action de la rencontre, le score resta figé : 77-76 pour l'Orléans Loiret Basket, dans une ambiance tout bonnement incandescente. Orléans affrontera Lille au premier tour des play-offs le vendredi 19 mai !

L'homme du match

Si cette victoire est avant tout collective, Tyran de Lattibeaudière a encore une fois était le meilleur orléanais sur le parquet comme c'est régulièrement le cas depuis deux mois. Vingt-cinq points pour lui, avec neuf rebonds et une évaluation de 31. Le patron, encore une fois !

La phrase du jour

"Dans le jeu, c'était moche. Mais je vous le dis clairement : je m'en fous ! J'ai senti les gars stressés, ce qui peut arriver dans ce genre de match. Mais on ne craque pas ! C'est une vraie victoire collective dans un match couperet. On termine 7ème, notre meilleur classement de la saison, juste avant d'attaquer les play-offs. C'est top ! Là on va profiter, mais vite se reconcentrer ensuite. Offrons notre meilleur basket maintenant, c'est une nouvelle saison qui commence..." déclarait Germain Castano après la rencontre.

Le chiffre du jour

7 : l'OLB termine 7ème de Pro B. Le club affrontera Lille vendredi prochain en quart de finale de play-offs. Le deuxième match à CO'Met aura lieu le lundi suivant.