L'OLB arrache sa place en demi-finale de play-offs à la dernière seconde !

Un truc de fou, de malade, de maboule, de zinzin. On n'a plus assez de mots pour décrire ce scénario digne d'un film hollywoodien. L'Orléans Loiret Basket était au bord du précipice dans les dernières secondes de ce match trois des quarts de play-offs contre Lille. Après avoir mené de 16 points dans le troisième quart-temps, les joueurs de Germain Castano pensaient sûrement avoir fait le plus dur dans cette belle. Mais c'était sans compter sur la hargne de ces valeureux Lillois, qui ont grapillé leur retard petit à petit pour passer devant dans les dix dernières minutes.

ⓘ Publicité

Ils ont même menés de 4 points ces Lillois à 50 secondes de la fin du match. Dans le kop des supporters orléanais les visages étaient fermés. Mais grâce à une grosse défense, à des lancer-francs convertis, l'OLB revenait à 1 points du LMB, avec 6 secondes à jouer. Possession OLN, Malela Mutuale donne le ballon à Stark. Derrière, c'est une action d'anthologie.

Score final : 89-90. Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille... enfin le plus tard possible, parce que L'OLB file en demi-finale et affrontera Chalon-Reims à partir de dimanche !

L'homme du match

40 points, 12 tirs réussis sur 15, 8 sur 9 à trois points, 41 d'évaluation : Jarred Jackson est rentré dans la légende de l'Orléans Loiret Basket et dans le cœur de tous les fans du club. Malgré une blessure au genou, il a livré l'un des plus beaux matches de sa carrière et l'une des plus belle prestations individuelles de l'histoire de l'OLB.

La phrase du jour

"Ouais, c'est clairement un de mes plus gros tirs dans ma carrière (rires) ! Mais c'est grâce à tout le travail de l'équipe qu'on remporte ce match. Juste avant mon tir, on met un gros stop, Jarred met ses trois lancer-francs... C'est exceptionnels pour les fans qui ont fait le déplacement. Maintenant, on est focus à 100% sur les demi-finales !" confiait le meneur américain Jonathan Stark après son tir victorieux à la dernière seconde.

Le chiffre du jour

40 : le nombre de points inscrits sur ce match par l'arrière canadien Jarred Jackson sur ce match. Le record de la saison et le record pour un joueur de l'OLB en play-offs. Un extra-terrestre, tout simplement.