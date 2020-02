L'OLB bat Nanterre dans une fin de match de folie

Au palais des sports d'Orléans, ce mardi soir, lors de la 23ème journée de la Jeep Elite l'Orléans Loiret Basket a battu Nanterre 79-78, dans les 4 dernières secondes de la fin, au terme d'un scénario complètement dingue.

46-41 à la pause

Les Orléanais ont fait la course en tête toute la première mi-temps (46-41) ils ont ensuite connu un passage à vide dans le 3ème quart-temps. Nanterre est passé devant et a compté jusqu'à 12 points d'avance (62-74) à moins de 5 minutes de la fin de la rencontre. Les Franciliens avaient encore 4 points d'avance à 1'30'' du coup de sifflet final.

Et puis tout s'est inversé grâce à un panier à 3 points inscrit coté orléanais par DJ Strawberry. L'OLB recolle au score, 76-77, il ne reste 4 secondes à jouer. Et là, Florent Pietrus shoote en dehors de la raquette. 79-77 à 2 secondes de la fin.

Florent Pietrus, déterminant, en toute fin de match - Lydie Lahaix

Du coté de Nanterre, Isaïa Cordinier rate l'un de ses deux lancers-franc, score final : 79-78. Le palais des sports exulte, debout comme un seul homme en scandant "Ici, ici, c'est Orléans, ici, ici..." alors que du côté de Nanterre, on crie aux erreurs d'arbitrage. Les Franciliens qui restaient sur 4 victoires consécutives, sont battus.

Orléans signe un succès très précieux, c'est la 9ème victoire. Une victoire qui va compter, c'est certain, en vue du maintien en fin de saison. L'OLB avait été battu d'une courte tête samedi dernier (70-67) à Cholet, mais avant cela restait sur deux victoires, l'une à Strasbourg, l'autre contre Boulogne-Levallois à domicile et là aussi Florent Pietrus avait été déterminant en fin de match.

"C'est le scénario qui est beau" - Germain Castano, entraîneur de l'OLB

"Des soirées comme cela, c'est rare dans une carrière de coach" - Germain Castano, entraineur de l'OLB - Lydie Lahaix

En conférence de presse, l'entraîneur orléanais Germain Castano le reconnait "_dans une carrière de coach c'est rare un scénario comme cela_, alors profitons-en ! On est à 9 victoires avant la dernière ligne droite (nb/ après la Leaders'Cup ce week-end à Eurodisney entre les huit meilleures équipes à mi-saison) on a joué Strasbourg, Boulogne-Levallois, on est allé à Cholet, on joue Nanterre et on fait à 3 sur 4 (victoires)".

Et Germain Castano ajoute_"cela peut être un tournant_, ce match-là peut vraiment compter en fin de saison. _Maintenant on va se reposer, il y a des garçons qui sont très fatigués, je les retrouverais la semaine prochaine, pour les motiver pour la suite" (_nb/ il reste 11 matchs à jouer dans la saison régulière).

Victoire de l'OLB, score final 79-78 - Lydie Lahaix

Au classement actuel, l'OLB est 12ème et compte 2 victoires de plus que Boulazac et Roanne, 3 de plus que Gravelines et 5 de plus que Le Portel.

Prochain match samedi 29 février, à Dijon qui est co-leader avec Monaco, Villeurbanne qui a perdu à Chalon-sur-Saône est distancé. Hier soir encore en bas de tableau, Boulazac a battu Roanne et Chalons/Reims s'est incliné à Monaco.