L'OLB chez un Monaco taille patron

Après la victoire cruciale en vue du maintien face à Cholet vendredi, pas de répit pour l'OLB qui retrouve les parquets dès ce mardi soir (19h). Opposés au leader monégasque, les Orléanais auront fort à faire. Avec 23 victoires en 26 matches, l'ASM Basket est le rouleau-compresseur de la Pro A.

Sur les 2 dernières saisons, Monaco a disputé 32 matches à domicile pour seulement 3 petites défaites. C'est dire si l'OLB est loin d'être favoris ce mardi soir face à la Roca Team monégasque. "Ce serait un exploit de gagner là-bas, reconnaît Thomas Drouot, le coach orléanais, il n'y a que 3 équipes qui l'ont fait en deux ans. C'est le Paris-Levallois qui l'a fait cette année. A nous d'essayer de créer cet exploit. On n'y va pas en victime, sinon on perd notre temps. Si on l'aborde en se disant que de toute façon on n'a aucune chance et qu'on va prendre une branlée, ça servira à rien, donc il faut jouer notre chance à fond." Si l'OLB n'a ne serait-ce qu'une chance de l'emporter, l'entraîneur orléanais ne veut pas la rater.

Avec 19 points inscrits vendredi contre Cholet, l'intérieur Marcellus Sommerville a été élu homme du match © Radio France - Benjamin Glaise

Jouer sa carte à fond, et sans pression, c'est le message du coach à ses joueurs : "Je vais essayer de leur faire passer ça pour qu'on se lâche un petit peu et qu'on trouve de la réussite. Après quand on joue le maintien, même si c'est Monaco, il y a toujours un peu de pression parce qu'on se dit que nos autres concurrents directs peuvent très bien gagner des matches et ça nous mettrait dans une situation délicate au classement." Délicate mais pas rédhibitoire. C'est sans doute sur d'autres matches que le maintien risque de se jouer pour l'OLB. A ce titre, le déplacement à Châlons-Reims, 13e du classement, (le 2 mai) et la réception de Dijon, 12e (le 13 mai) semblent tout particulièrement capitaux. Mais ces deux matches ne suffiront probablement pas à se sauver et l'OLB sera tenu à l'exploit. Si ce n'est contre Monaco ce mardi soir, il faudra aller chercher une, voire des victoires contre Nanterre, Paris-Levallois, Chalon-sur-Saône, Strasbourg ou dans la fournaise de Beaublanc (la salle mythique de Limoges). Tout un programme !

Le coach Thomas Drouot (de dos) à l'entraînement avec le capitaine Kyle McAlarney (à gauche) et le meneur Antoine Eïto (à droite) au gymnase du 3ème étage du Palais des Sports pour cause de compétitions de karaté et de hand © Radio France - Benjamin Glaise

Cette saison, Monaco caracole en tête de Pro A avec 23 victoires (4 de plus que son dauphin, Chalon-sur-Saône !). C'est une machine bien huilée qui broie (presque) tout ce qui lui tombe sous la dent. La meilleure attaque du championnat et deuxième meilleure défense (derrière le Paris-Levallois) part donc ultra favorite face au 17e de Pro A, moins bonne attaque de l'élite. L'intérieur Marcellus Sommerville ne tarit pas d'éloges sur Monaco mais pas question d'y aller autrement que pour gagner : "Je n’ai que des choses positives à dire sur cette équipe. Il y a beaucoup de joueurs de très haut niveau. Et ils savent un peu tout faire, c’est bien le problème ! Mais ils ne sont pas imbattables. Ils ont perdu 3 matches cette saison donc on se dit qu’ils ne sont pas invincibles. On joue toujours pour gagner, et ça sera la même chose ce [mardi] soir. On n’y va pas pour faire de la figuration. Mais pour gagner il va falloir vraiment bien jouer !" L'ailier fort américain de l'OLB pourra se rappeler du déplacement sur ces mêmes terres monégasques l'an dernier. L'OLB, alors toujours en course pour les playoffs, avait frôlé l'exploit, ne s'inclinant sur le fil que de 5 points. "Si on avait eu quelques minutes en plus, on aurait très probablement pu gagner ce match" se rappelle Marcellus Sommerville.

A l'aller (décembre), l'ASM Basket avait imposé son intensité physique à l'OLB et s'était imposé 86 à 61 © Maxppp - Maxppp

Un coach en tribune, 3 absents, mais Monaco est toujours un cran au-dessus

Depuis l'an dernier, l'ASM Basket s'est encore renforcé, avec deux équipes en une, et des remplaçants de top niveau. Mais l'effectif monégasque ne sera pas aussi étoffé qu'au match aller, perdu 86 à 61 au Palais des Sports fin décembre. Trois joueurs monégasques sont blessés (Sergii Gladyr, Jamal Shuler et Yakuba Ouattara) et leur entraîneur sera ce mardi soir... en tribunes ! Le coach Monténégrin au sang chaud, Zvezdan Mitrovic, purge une suspension de deux matches pour une faute disqualifiante reçue contre Antibes. C'est son assistant, Olivier Basset, qui officiera sur le banc. Des absences qui n'ont pas empêché Monaco de battre, avec la manière, le champion de France en titre, l'ASVEL (dont l'effectif a été fortement renforcé ces dernières semaines). "Quand on regarde leur bilan de résultats depuis le début de la saison, on ne peut être qu'impressionné. Et puis il y a la manière aussi, la manière d'une équipe qui est hyper intense et qui même avec des joueurs absents arrive à garder un niveau de résultats et un niveau global de prestation très élevé. Les joueurs, qui jouent moins habituellement quand l'équipe est au complet, arrivent à élever leur niveau à chaque fois qu'il y a un absent" note Thomas Drouot. Dans le viseur, l'américain Nik Caner-Medley, auteur de 28 points contre Lyon-Villeurbanne.

Après deux mois et demi d'absence, l'ailier américain Micah Downs a réalisé une énorme performance pour son retour avec 17 points au compteur contre Cholet vendredi © Radio France - Benjamin Glaise

Le même effectif que contre Cholet

En tout cas, pour affronter le leader, l'OLB pourra compter sur son effectif le plus complet et le plus performant depuis le début de la saison. Avec 7 joueurs terminant le match de Cholet avec une évaluation (note accordée aux joueurs en fonction de leurs performances statistiques telles que les nombres de rebonds, de points, de passes décisives ou encore l'adresse au tir) à deux chiffres et une attaque efficace, atteignant pour la deuxième fois cette saison le palier des 90 points, l'OLB progresse. Les nouvelles recrues et le retour des cadres à leur meilleur niveau sont pour beaucoup dans l'embellie orléanaise (2 victoires en 3 matches contre 1 sur les 8 précédents). Plus de rotations (remplacements) possibles pour une équipe qui parvient maintenant à terminer ses matches. "Je dirais que les mecs ont commencé à sentir l'urgence qu'il y avait à gagner, explique Marcellus Sommerville, on a senti qu'on était proche de la Pro B. Quand tu joues avec ce risque, ça t'oblige à rester concentrer 40 minutes et non 35." Et pour ce déplacement à Monaco, l'OLB pourra compter sur le même effectif que contre Cholet puisque Georgi Joseph "va mieux, même s'il n'est pas à 100%, c'est sûr que ça va mieux", comme l'indique Thomas Drouot, et pourra de nouveau donner quelques minutes. On ne change pas une équipe qui gagne. Et le défi sera autrement plus délicat que contre le Cholet Basket. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans !