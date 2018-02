Disney Village, Chessy, France

Il reste une poignée de secondes à jouer dans le 4ème quart-temps, le score est de 79 partout, l'OLB a la balle de la victoire. C'est le petit meneur orléanais Alex Abreu qui prend ses responsabilités, il fonce vers le cercle, s'élève, mais son tir tourne sur l'arceau et ressort, le costaud Marcellus Sommerville saute plus haut que tout le monde, tente une claquette, mais là encore le ballon fuit le panier. La sonnerie retentit, place à la prolongation et l'OLB sent déjà que ses 2 tentatives manquées risquent de coûter cher.

Dernières secondes crispantes en direct sur France Bleu Orléans avec Johan Gand et Benjamin Glaise Copier

Idem en fin de 1ère prolongation, l'OLB manque l'occasion de prendre l'avantage et heureusement, derrière Denain rate aussi son ultime tentative. Et donc chose rare, nouvelle prolongation, 5 minutes de plus. Mais dans cette 2ème prolongation, quelques échecs orléanais, moins du côté nordiste et finalement, Denain s'impose sur un score de +11 qui ne reflète pas ce match ultra-serré.

Le meneur de l'OLB Loîc Akono © Radio France - Johan Gand

Loîc Akono forcément déçu par ce final qui échappe à son équipe Copier

Une salle en fusion

Avant ce final à rebondissements, c'est vrai que tout avait apporté une belle saveur à cette finale. 2 équipes pratiquant un beau basket, du suspens et surtout une ambiance assourdissante. 500 supporters de chaque camp se faisaient face, provoquant un sacré vacarme dans cette salle au plafond très bas.

La cohorte jaune des supporters orléanais a mis une belle ambiance © Radio France - Johan Gand

Un début de match en trombe pour l'OLB

C'est pourtant l'OLB qui avait pris le meilleur départ dans cette finale, creusant un écart jusqu'à +9 sur des nordistes, très embêtés par l'agressivité défensive orléanaise de l'entame de match. Mais au fur et à mesure, l'une des principales menaces nordistes s'est mise en route. Avant le match, le coach Germain Castano avait déclaré qu'il fallait absolument maîtriser les 2 américains adverses (qui avaient fait mal à l'OLB en championnat le week-end dernier), opération manquée. Le meneur Threatt finit avec 19 points et 23 pour son compère Goulbourne (5/7 à 3 points). Des marques bien trop élevées, combinées à une défense hyper agressive qui ont permis à Denain de combler vite le retard et rester ensuite au contact d'une équipe orléanaise qui aura notamment souffert au rebond (56 au total pour Denain contre 39 pour l'OLB), notamment offensif où les nordistes ont fait une belle moisson, leur donnant trop de 2ème chances...

Apprendre de ses erreurs, c'est le message du coach Germain Castano après cette défaite © Maxppp - Pierre Rouanet

Quand un match se joue sur un tir à la dernière seconde, forcément les petits détails ont compté pour le coach de l'OLB Germain Castano Copier

L'OLB est encore en course dans 2 compétitions : la coupe de France et bien sûr le championnat de Pro B où les orléanais sont toujours leaders. Pour la prochaine rencontre, le 2 mars, l'OLB reçoit Blois, l'actuel 2ème du classement.